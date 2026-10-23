Murió Michael Gray, el actor que protagonizó la serie "Shazam!", a los 75 años

Tras el éxito de Shazam!, Michael Gray sintió que su carrera estaba condicionada por el personaje que lo había hecho famoso y decidió alejarse durante un tiempo de la actuación. En esa etapa trabajó en educación teatral para niños, en el mundo de la moda masculina y también estuvo al frente de un negocio de flores junto a su esposa.

Años después, el relanzamiento de la serie en DVD le permitió reencontrarse con sus seguidores en convenciones de cómics y retomar algunos proyectos actorales.