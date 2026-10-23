Murió Michael Gray, el actor que protagonizó la serie "Shazam!", a los 75 años
El actor estadounidense Michael Gray, recordado por interpretar a Billy Batson en la serie televisiva de los años 70, murió el 16 de octubre en California.
El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Michael Gray, el actor que alcanzó la popularidad por su papel protagónico en Shazam!, la serie de televisión que llevó a la pantalla las aventuras del joven Billy Batson y su transformación en superhéroe. Tenía 75 años.
Según trascendió, Gray murió el pasado 16 de octubre en Palm Desert, California, por causas naturales. La noticia se dio a conocer varios días después de su fallecimiento y generó repercusión entre los seguidores de la producción que marcó una etapa de la televisión estadounidense.
El actor interpretó a Billy Batson en la serie Shazam!, emitida durante la década de 1970. Su personaje era un joven que, al pronunciar la palabra ¡Shazam!, se transformaba en el Capitán Marvel, un superhéroe con poderes extraordinarios.
Hollywood: Michael Gray tenía 75 años
La ficción se convirtió en uno de los trabajos más recordados de su trayectoria y lo vinculó para siempre con una de las adaptaciones televisivas de cómics más reconocidas de aquella época. A lo largo de su carrera, Gray también participó en otras producciones populares, entre ellas La tribu Brady, Dinastía y La novicia voladora.
Décadas después de su paso por la serie que lo hizo conocido, el actor volvió a vincularse con ese universo de superhéroes. En 2023 tuvo una participación especial en la película ¡Shazam! La furia de los dioses, en un guiño a la producción televisiva que había protagonizado durante su juventud. Michael Gray estaba casado con Stacy Benon Gray y tenía dos hijastros.
Tras el éxito de Shazam!, Michael Gray sintió que su carrera estaba condicionada por el personaje que lo había hecho famoso y decidió alejarse durante un tiempo de la actuación. En esa etapa trabajó en educación teatral para niños, en el mundo de la moda masculina y también estuvo al frente de un negocio de flores junto a su esposa.
Años después, el relanzamiento de la serie en DVD le permitió reencontrarse con sus seguidores en convenciones de cómics y retomar algunos proyectos actorales.
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