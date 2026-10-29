Murió Patrick Stewart: qué pasa con su personaje en "Avengers: Doomsday"
El afamado actor, quien falleció a los 86 años, sale en los adelantos de la nueva película de Los Vengadores que llega a los cines en diciembre.
El fallecimiento de Sir Patrick Stewart a los 86 años conmocionó al mundo del entretenimiento, y en medio de la consternación, comenzó a sonar con fuerza la preocupación de los fans del Universo CInematográfico Marvel (MCU) sobre su partipación en la próxima película de Avengers, en la que incluso aparece en los primeros adelantos.
La partida del célebre actor británico, ocurrida el miércoles en Los Ángeles tras lidiar con el mal de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dejó una profunda huella en los fanáticos del cine, la televisión y el teatro.
Sin embargo, en medio del duelo global, surgió un enorme interrogante en Hollywood y entre los seguidores del universo de los cómics: ¿qué sucederá con su esperada participación en "Avengers: Doomsday"?
La icónica figura de la ciencia ficción, recordada mundialmente como el Capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek" y el entrañable Profesor Charles Xavier en la saga de "X-Men", figuraba oficialmente en el reparto de la próxima gran superproducción de Marvel Studios, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026 (17 de diciembre en la Argentina).
Qué se sabe de la participación de Patrick Stewart en "Avengers: Doomsday"
En enero de 2026, Marvel había desatado el entusiasmo de los fanáticos con un adelanto promocional que confirmaba el retorno de varios miembros del elenco clásico de Fox. En aquellas imágenes, el Profesor X (Stewart) reaparecía en una escena cargada de nostalgia jugando al ajedrez junto a Magneto (Ian McKellen), en un clip que también mostraba a James Marsden retomando su rol como Cíclope.
Con la confirmación del deceso del actor, la gran incógnita pasa por saber cuánto llegó a filmar Stewart y si su partida obligará a Marvel Studios y a los hermanos Russo a realizar reescrituras en el guion, modificaciones en el montaje o eventuales ajustes digitales.
Hasta el momento, Disney mantiene a Sir Patrick en la nómina oficial del proyecto, aunque no se ha detallado si su presencia se limitará a un cameo póstumo, a material previamente grabado o si la historia sufrirá algún giro narrativo para rendirle homenaje.
"Avengers: Doomsday" se perfila como uno de los eventos cinematográficos más masivos de la década, con un elenco estelar que reúne a Robert Downey Jr. (en el rol del villano Victor von Doom), Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Paul Rudd y Letitia Wright, entre otros.
El doloroso mensaje de despedida de Marvel Studios
A través de sus canales oficiales, la compañía rindió un emotivo homenaje al legendario artista, destacando la impronta humanista que le imprimió al líder de los mutantes a lo largo de más de dos décadas:
"Sir Patrick dio vida al Profesor Charles Xavier con extraordinaria elegancia, inteligencia y humanidad, definiendo al personaje para generaciones de seguidores", expresaron desde el estudio, extendiendo sus condolencias a su esposa Sunny Ozell, a sus hijos y a sus admiradores en todo el mundo.
Mientras la industria despide a un veterano de las tablas británicas que supo convertirse en un gigante de la cultura pop, los ojos de la audiencia quedan fijos en cómo la pantalla grande inmortalizará la última actuación de una leyenda inoxidable.
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