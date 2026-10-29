Murió Patrick Stewart: qué pasa con su personaje en "Avengers: Doomsday"

Con la confirmación del deceso del actor, la gran incógnita pasa por saber cuánto llegó a filmar Stewart y si su partida obligará a Marvel Studios y a los hermanos Russo a realizar reescrituras en el guion, modificaciones en el montaje o eventuales ajustes digitales.

Hasta el momento, Disney mantiene a Sir Patrick en la nómina oficial del proyecto, aunque no se ha detallado si su presencia se limitará a un cameo póstumo, a material previamente grabado o si la historia sufrirá algún giro narrativo para rendirle homenaje.

"Avengers: Doomsday" se perfila como uno de los eventos cinematográficos más masivos de la década, con un elenco estelar que reúne a Robert Downey Jr. (en el rol del villano Victor von Doom), Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Paul Rudd y Letitia Wright, entre otros.

El doloroso mensaje de despedida de Marvel Studios

A través de sus canales oficiales, la compañía rindió un emotivo homenaje al legendario artista, destacando la impronta humanista que le imprimió al líder de los mutantes a lo largo de más de dos décadas:

"Sir Patrick dio vida al Profesor Charles Xavier con extraordinaria elegancia, inteligencia y humanidad, definiendo al personaje para generaciones de seguidores", expresaron desde el estudio, extendiendo sus condolencias a su esposa Sunny Ozell, a sus hijos y a sus admiradores en todo el mundo.

Mientras la industria despide a un veterano de las tablas británicas que supo convertirse en un gigante de la cultura pop, los ojos de la audiencia quedan fijos en cómo la pantalla grande inmortalizará la última actuación de una leyenda inoxidable.