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Murió Patrick Stewart, el legendario actor de "Star Trek" y "X-Men"

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La noticia fue confirmada por su vocera Kelly Bush Novak. El prestigioso artista británico tenía 86 años.

Murió Patrick Stewart, el legendario actor de Star Trek y X-Men

El prestigioso actor británico Patrick Stewart, quien supo imprimirle una impronta shakesperiana a la ciencia ficción con sus icónicos personajes en "Star Trek" y "X-Men", falleció este miércoles a los 86 años en su residencia de Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por su vocera Kelly Bush Novak, quien detalló que el deceso se produjo tras un breve y complejo cuadro de salud asociado al mal de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Consagrado en sus inicios sobre los escenarios teatrales del Reino Unido, Stewart alcanzó la fama global al interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia espacial y, más tarde, al profesor Charles Xavier en la saga de los mutantes de Marvel, dejando una marca indeleble en la historia del cine y la televisión.

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