Así despidió Marvel a Patrick Stewart, el "Profesor X"

El vínculo del actor con el cine de superhéroes tendrá además un capítulo final proyectado en las salas, ya que Patrick Stewart integró el elenco principal de "Avengers: Doomsday", el filme dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo cuya fecha de lanzamiento está pautada para el 18 de diciembre de este año. En esta ambiciosa producción póstuma compartió rodaje con figuras de la talla de Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn y Alan Cumming, sellando el legado imborrable de una leyenda que le dio rostro, voz y sensibilidad al Profesor X.