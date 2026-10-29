Así despidió Marvel a Patrick Stewart, el "Profesor X"
El actor británico falleció a los 86 años este 28 de octubre por complicaciones con su Alzheimer y su demencia con cuerpos de Lewy.
El universo del espectáculo mundial enfrenta una pérdida irreparable tras confirmarse el deceso de Sir Patrick Stewart a los 86 años de edad. El afamado actor británico, inmortalizado por sus memorables personificaciones como el sabio Profesor Charles Xavier en la saga "X-Men" y el intachable capitán Jean-Luc Picard en la franquicia "Star Trek", falleció este miércoles 28 de octubre en su residencia particular de Los Ángeles, según ratificaron las agencias de noticias Associated Press y Los Angeles Times.
Su partida física marca la despedida definitiva de un intérprete bisagra que logró tender un puente perfecto entre la rigurosidad del teatro clásico y las producciones más taquilleras de la televisión y la pantalla grande, encabezando dos de los universos cinematográficos más influyentes y queridos por distintas generaciones de espectadores.
La dolorosa despedida de Marvel Studios y la huella del Profesor X
Apenas conocida la triste novedad, la firma Marvel Studios hizo pública su profunda congoja por el fallecimiento del artista, resaltando de manera especial la elegancia, la inteligencia y la inmensa humanidad con las que vistió de gala la figura de Charles Xavier. Desde la compañía rememoraron con enorme gratitud su extenso recorrido por largometrajes emblemáticos como "X-Men", "Logan" y la esperada cinta "Avengers: Doomsday", destacando la estrecha relación afectiva que construyó con los fanáticos.
En sus palabras de despedida, la productora dedicó un caluroso mensaje de solidaridad para su esposa Sunny, como así también para sus hijos, allegados y seguidores en todo el planeta. La dedicatoria puso especial énfasis en la calidez y cercanía que el británico supo imprimirle a su rol, combinando un liderazgo natural con momentos de entrañable vulnerabilidad que alcanzaron su pico dramático en la aclamada película "Logan".
Mucho antes de masificarse a través de las grandes franquicias de Hollywood, Stewart forjó un prestigioso camino sobre las tablas, basando su sólida formación interpretativa en la dramaturgia de William Shakespeare con destacadas apariciones en Broadway y en el West End de Londres. Esa impecable solvencia le permitió dotar a Picard y a Xavier de una autoridad basada en el diálogo, la templanza y el sentido de la responsabilidad.
El vínculo del actor con el cine de superhéroes tendrá además un capítulo final proyectado en las salas, ya que Patrick Stewart integró el elenco principal de "Avengers: Doomsday", el filme dirigido por los hermanos Anthony y Joe Russo cuya fecha de lanzamiento está pautada para el 18 de diciembre de este año. En esta ambiciosa producción póstuma compartió rodaje con figuras de la talla de Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn y Alan Cumming, sellando el legado imborrable de una leyenda que le dio rostro, voz y sensibilidad al Profesor X.
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