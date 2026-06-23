De qué trata "Digger", la próxima película de Tom Cruise

De qué trata "Digger", lo nuevo de Tom Cruise

Sinopsis oficial:

"Digger" es una comedia negra en la que “el hombre más poderoso del mundo” se da a sí mismo la misión de demostrar que puede salvar al mundo, después de que él mismo cause un desastre que puede destruirlo todo. En esta oportunidad, Cruise se encarga de ponerse en la piel de un envejecido magnate petrolero de frondosas canas, marcadas arrugas, una prominente barriga y un acento irlandés sumamente marcado, quien carece por completo de paciencia para lidiar con el colosal desastre de carácter ambiental provocado de forma directa por su última iniciativa empresarial.

La historia indaga de forma punzante sobre el deseo incontrolable de dominación que experimentan ciertos individuos y cómo sus esfuerzos conducen inexorablemente a un fracaso inevitable.