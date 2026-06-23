De qué trata "Digger", la próxima película de Tom Cruise
Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise se unen en "Digger", una feroz comedia negra que promete sacudir a Hollywood.
La difusión del primer avance de "Digger" encendió las alarmas de la industria cinematográfica de Hollywood ante lo que promete ser uno de los proyectos más disruptivos del año, y que encima lo tiene nada menos que a Tom Cruise como nunca se lo vio.
El oscarizado director mexicano Alejandro G. Iñárritu está de vuelta, y esta vez apuesta por una ácida comedia negra que combina la mirada crítica del cine de autor con una escala de producción ambiciosa, pensada para incomodar y entretener por igual.
La gran expectativa de la película gira en torno a la audaz elección de su protagonista: el mítico Tom Cruise. El actor dejó de lado sus habituales proezas físicas de riesgo para sumergirse en un rol sumamente complejo, degradado y caricaturesco, alejándose por completo de la imagen heroica a la que tiene acostumbrado a su público.
A través de este personaje, el largometraje construye una sátira salvaje sobre la ambición contemporánea y los hilos invisibles del poder global, exponiendo el peligro de que los destinos de la sociedad queden en manos de una élite reducida.
De qué trata "Digger", lo nuevo de Tom Cruise
Sinopsis oficial:
"Digger" es una comedia negra en la que “el hombre más poderoso del mundo” se da a sí mismo la misión de demostrar que puede salvar al mundo, después de que él mismo cause un desastre que puede destruirlo todo. En esta oportunidad, Cruise se encarga de ponerse en la piel de un envejecido magnate petrolero de frondosas canas, marcadas arrugas, una prominente barriga y un acento irlandés sumamente marcado, quien carece por completo de paciencia para lidiar con el colosal desastre de carácter ambiental provocado de forma directa por su última iniciativa empresarial.
La historia indaga de forma punzante sobre el deseo incontrolable de dominación que experimentan ciertos individuos y cómo sus esfuerzos conducen inexorablemente a un fracaso inevitable.
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