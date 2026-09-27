Débora Nishimoto emocionó a los fans al mostrar la propuesta de casamiento de Esteban Lamothe
La pareja se conoció durante el rodaje de "Envidiosa" y, tras dos años de relación, están próximos a pasar por el altar. Los detalles.
Débora Nishimoto sorprendió a sus seguidores al confirmar de manera oficial que contraerá matrimonio con Esteban Lamothe. A través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram, la actriz difundió un álbum fotográfico junto al actor —quien previamente ya había hecho pública la decisión de dar el sí ante el altar— para celebrar esta nueva etapa de su historia de amor.
A raíz de esta gran novedad, la artista sacó a la luz una curiosa coincidencia que vincula de forma directa el proyecto laboral en el que se conocieron con la relación que edificaron en el plano personal fuera de las cámaras.
El presagio dentro del guion de "Envidiosa"
El hallazgo se remonta a una secuencia de la serie "Envidiosa", la serie donde se conocieron y donde sus respectivos personajes, Mei y Matías, desarrollaban una trama sentimental paralela a la historia que él mantenía con la figura encarnada por Griselda Siciliani, Vicky. En aquel pasaje de la ficción, el diálogo entre ambos pareció presagiar el destino de la pareja en la realidad.
En el extracto rescatado por Nishimoto, el personaje de Lamothe le consulta a su compañera: “¿Buen hombre para vos en qué sentido?”. Ante dicha interrogante en la pantalla, la respuesta interpretada por la actriz dentro del libreto fue la siguiente: “En sentido de casamiento”.
Aquellas líneas de la ficción cobraron una dimensión totalmente diferente para los futuros esposos. Para dejar en claro el peso premonitorio de esa escena en el desarrollo de su noviazgo, Nishimoto adjuntó a las imágenes de la pareja una postal luciendo el anillo de compromiso y sintetizó la coincidencia con una breve frase: “Estaba todo dicho”.
Como era de esperarse, la publicación no tardó en cosechar una inmensa repercusión repleta de felicitaciones por parte de sus fanáticos. Entre los múltiples mensajes de afecto que poblaron el posteo, los usuarios manifestaron su entusiasmo con expresiones como: “¡Viva el amor!“; ”Son hermosos"; “Los amo”; “Me encantan”; “Vicky lo sufre”.
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