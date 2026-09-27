Débora Nishimoto emocionó a los fans al mostrar la propuesta de casamiento de Esteban Lamothe

El presagio dentro del guion de "Envidiosa"

El hallazgo se remonta a una secuencia de la serie "Envidiosa", la serie donde se conocieron y donde sus respectivos personajes, Mei y Matías, desarrollaban una trama sentimental paralela a la historia que él mantenía con la figura encarnada por Griselda Siciliani, Vicky. En aquel pasaje de la ficción, el diálogo entre ambos pareció presagiar el destino de la pareja en la realidad.