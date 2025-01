Defendió a su hermano: Ivana Icardi destrozó a Wanda Nara con un fuerte mensaje

“Trastornada mental nivel infinito”, escribió la ex Gran Hermano, dejando en evidencia su postura frente al conflicto familiar. La relación entre Ivana y Wanda ha estado marcada por años de conflictos y enfrentamientos públicos, por lo que no sorprende que la hermana de Mauro haya tomado partido.

Además, en los últimos días, Ivana estrechó lazos con la China Suárez, quien habría comenzado a seguirla en Instagram y le dio "me gusta" a una de sus publicaciones.

La interacción no pasó desapercibida, y una usuaria le comentó con humor: “Amamos a estas cuñadas, la familia hermosa que serán todos juntos”. Ivana reaccionó con un corazón, dando a entender que acepta a la actriz como parte del entorno de Mauro.

Las explosivas declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

Entre lágrimas, Wanda acusó a Icardi de extorsionarla con la amenaza de difundir videos privados. "Me dijo que si no hacía lo que él quería, iba a mostrar videos íntimos míos", declaró la mediática. Además, reprochó que Mauro no permitió que las niñas pasaran las fiestas con ella y reconoció haberle sido infiel con otro futbolista.

La entrevista subió aún más de tono cuando Wanda descalificó duramente a la China Suárez, quien pasó las fiestas junto a Icardi. Según Wanda, Mauro habría hablado pestes de la actriz incluso mientras mantenían un vínculo: “Decía que era fácil, regalada, que tenía olor. Lo peor es que no me lo decía a mí, se lo decía a mi entorno. No le da la cara para agarrarla de la mano y mostrarse con ella”.

Por si fuera poco, Wanda reveló una frase que Mauro le habría dicho sobre la actriz: “Dijo que iba a embarazar a la China porque, total, la embaraza cualquiera”.