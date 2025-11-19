Demoraron a L-Gante en un control policial: el motivo

El abogado confirmó que, tras enterarse de la detención, ya había tomado acciones legales. “Ahora le solicité a la fiscalia que pida eso y ya hice esa presentación al fiscal y estoy esperando que se expida”.

Respecto a las circunstancias del incidente, Sigal indicó que L-Gante se habría comunicado con un familiar para solventar la situación legal del vehículo: “Elián llamó a la madre para que vaya con los papeles del auto BMW que tiene y por lo que sé venía solo manejando”. A pesar de la gravedad de la falta, el streamer fue finalmente liberado: “Después de varios minutos, los policías que se encontraban en el lugar lo dejaron ir”, concluyó Etchegoyen.