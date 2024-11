Denise Dumas habló de sus diferencias con Vanina Escudero: "Es un dolor enorme"

"A Vanina hace bastante que no la veo, mucho. Después de la pandemia, creo que hace años. No hablamos hace ya tiempo", comentó Denise.

Y agregó: "Me sacó el madrinazgo y no sé si tenemos diferencias, son decisiones. Ellos estaban viviendo allá en Uruguay y en ese momento de la pandemia no se podía viajar. Cada uno elige lo que cree que es lo mejor para su hijo. Decidieron elegir como padrinos a sus papás, que tienen una relación más cotidiana”, se explayó Dumas.

Denise Dumas Vanina Escudero

“Yo me hubiera manejado distinto. Obviamente, es un dolor enorme. Es como ‘guau’, es un dolor grande para mí”, confesó respecto a sus sentimientos. “No se pudo hacer el bautismo cuando Joaquina era chiquita y se pasó. Me avisó y me dijo: ‘Se va a bautizar mañana’. Me avisó con un día de anticipación y era en Uruguay, yo estaba en Buenos Aires. Y no era la madrina. Nos merecíamos esa charla por lo menos para no verlo en las fotos después”, contó con un notorio malestar.

Luego Denise aseguró: “Aprendí un poquito que cuando alguien te lastima muy fuerte, hay que tomar distancia”, dijo, reconociendo que el dolor de la situación la llevó a alejarse de Vanina Escudero. Pese a esto, dijo que no hubo un corte en malos términos. “Quedó una relación bien, pero con distancia. No estamos peleadas, pero sí muy distanciadas”, caracterizó.

Semanas atrás también se supo que Vanina está alejada de su hermana Silvina. La información que circuló daba cuenta de que no estaban viviendo un gran presente familiar debido a algunas rispideces entre ellas. El silencio se coló en esas grietas que deja el día a día, donde las obligaciones profesionales de una parecen desentonar con las de la otra, tal como manifestaron en LAM (América).