"Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable" vuelve a Buenos Aires con una sorpresa inesperada

Uno de los momentos centrales será el final del espectáculo, que estará acompañado por el tradicional y emocionante encendido del árbol de Navidad.

Topa y Laurita vuelven a encontrarse con el público

Para Diego Topa, regresar con el espectáculo representa la posibilidad de reencontrarse con una propuesta que ocupa un lugar especial dentro de su trayectoria.

“Desde el primer momento, este espectáculo ocupó un lugar muy especial en mi corazón, por eso me hace muy feliz volver a encontrarme con el público para vivir juntos una nueva Navidad Inolvidable. La conexión que se genera con las familias en cada función es increíble, y poder compartirla dentro de un proyecto de Disney lo hace aún más especial. Vuelve una celebración hermosa, llena de música, alegría y toda la magia de Disney”, expresó.

Laurita Fernández también destacó el regreso de la propuesta y la posibilidad de compartirla nuevamente con el público.

“Ser parte de este show fue muy especial para mí. Es un proyecto que viví con muchísima alegría y que tiene una energía única. Volver a vivirlo, ahora en la Arena de Buenos Aires, y compartir toda su música, entusiasmo y diversión con miles de familias me llena de emoción”, sostuvo.

Cuándo salen las entradas

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación el 1 de octubre a las 13, con hasta 9 cuotas sin interés pagando con QR desde BNA+ MODO.

La venta general comenzará el 2 de octubre a las 13, con todos los medios de pago disponibles y hasta 6 cuotas sin interés para clientes Mastercard Banco Nación pagando con QR desde BNA+ MODO.

Los menores de dos años no abonan entrada.

Además, desde el 1 de octubre, los suscriptores de Disney+ que cumplan con los requisitos podrán acceder a un 15% de descuento, con un máximo de seis entradas por suscriptor. El beneficio podrá combinarse con la promoción de cuotas sin interés de Mastercard Banco Nación y estará vigente hasta agotar stock.

Una propuesta pensada para todos

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable también contará con recursos destinados a reducir estímulos sensoriales para quienes lo necesiten. Habrá un área de regulación sensorial y un kit que incluirá auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas.

También habrá un cupo limitado de lugares para personas con movilidad reducida que cuenten con CUD. Los detalles para solicitar estas entradas estarán disponibles en la ticketera de la Arena de Buenos Aires.

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable es una producción general de Dale Play, con producción artística de Buena Productora y bajo licencia de Disney.