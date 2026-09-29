"Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable" vuelve a Buenos Aires con una sorpresa inesperada
Diego Topa y Laurita Fernández volverán a encabezar el gran espectáculo familiar, que reunirá a más de 30 artistas en escena.
La magia de Disney volverá a apoderarse de Buenos Aires para las fiestas. Después del éxito de 2024 y de haber recibido una nominación a los Premios Hugo 2025, "Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable" regresará a la ciudad el próximo 22 de diciembre con dos funciones, a las 15 y a las 20, en la Arena de Buenos Aires.
El espectáculo volverá a tener a Diego Topa y Laurita Fernández como protagonistas y reunirá a más de 30 artistas entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo. A ellos se sumarán algunos de los personajes más queridos de Disney, en una puesta pensada para disfrutar en familia.
Pero esta nueva edición tendrá una incorporación especial: Woody y Buzz Lightyear llegarán por primera vez al espectáculo, llevando al escenario todo el universo de Toy Story.
Los personajes que serán parte de la Navidad
Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy y Goofy volverán a encontrarse con el público, mientras que también estarán presentes Pluto, Anna y Elsa de Frozen, Rapunzel y Flynn de Enredados y, por primera vez, Woody y Buzz Lightyear.
La propuesta combinará canciones, baile y una puesta visual de gran despliegue, con un repertorio que recorrerá algunos de los clásicos más reconocidos de Disney. Entre ellos estarán temas de Frozen: Una aventura congelada, Moana: Un mar de aventuras, El Rey León y Encanto, además de las canciones de Toy Story que se incorporan a esta edición.
Uno de los momentos centrales será el final del espectáculo, que estará acompañado por el tradicional y emocionante encendido del árbol de Navidad.
Topa y Laurita vuelven a encontrarse con el público
Para Diego Topa, regresar con el espectáculo representa la posibilidad de reencontrarse con una propuesta que ocupa un lugar especial dentro de su trayectoria.
“Desde el primer momento, este espectáculo ocupó un lugar muy especial en mi corazón, por eso me hace muy feliz volver a encontrarme con el público para vivir juntos una nueva Navidad Inolvidable. La conexión que se genera con las familias en cada función es increíble, y poder compartirla dentro de un proyecto de Disney lo hace aún más especial. Vuelve una celebración hermosa, llena de música, alegría y toda la magia de Disney”, expresó.
Laurita Fernández también destacó el regreso de la propuesta y la posibilidad de compartirla nuevamente con el público.
“Ser parte de este show fue muy especial para mí. Es un proyecto que viví con muchísima alegría y que tiene una energía única. Volver a vivirlo, ahora en la Arena de Buenos Aires, y compartir toda su música, entusiasmo y diversión con miles de familias me llena de emoción”, sostuvo.
Cuándo salen las entradas
Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación el 1 de octubre a las 13, con hasta 9 cuotas sin interés pagando con QR desde BNA+ MODO.
La venta general comenzará el 2 de octubre a las 13, con todos los medios de pago disponibles y hasta 6 cuotas sin interés para clientes Mastercard Banco Nación pagando con QR desde BNA+ MODO.
Los menores de dos años no abonan entrada.
Además, desde el 1 de octubre, los suscriptores de Disney+ que cumplan con los requisitos podrán acceder a un 15% de descuento, con un máximo de seis entradas por suscriptor. El beneficio podrá combinarse con la promoción de cuotas sin interés de Mastercard Banco Nación y estará vigente hasta agotar stock.
Una propuesta pensada para todos
Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable también contará con recursos destinados a reducir estímulos sensoriales para quienes lo necesiten. Habrá un área de regulación sensorial y un kit que incluirá auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas.
También habrá un cupo limitado de lugares para personas con movilidad reducida que cuenten con CUD. Los detalles para solicitar estas entradas estarán disponibles en la ticketera de la Arena de Buenos Aires.
Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable es una producción general de Dale Play, con producción artística de Buena Productora y bajo licencia de Disney.
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