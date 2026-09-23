Desarmar los mandatos del corazón: Marcos Carnevale y la redefinición del amor en "Amores inesperados"

Aunque, fue justo esto lo que mas atencion le llamo. En su entrevista exclusiva con minutouno.com llego a confesar que queria que esto fuera un desafio para el y para Bossi. Por eso, elegir a un actor que sabe jugar con distintas facetas de su personalidad fue la clave. Asimismo, en su entrevista con este medio, Carnevale tambien hablo de su manera de pensar a la hora de crear un romance, asi como de la importancia que tiene hablar del amor en estos tiempos. No te pierdas la nota completa.