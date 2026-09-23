Desarmar los mandatos del corazón: Marcos Carnevale y la redefinición del amor en "Amores inesperados"
El director de la nueva apuesta de Disney+ desestructura los parámetros sociales del amor y revela los desafíos de guiar a Martín Bossi a través de seis identidades distintas.
A medida que paso el tiempo, los cineastas entendieron que filmar una historia de amor no era tan sencillo, pero fueron pocos los autores que se atrevieron a desmantelar sus estructuras. En el mapa del cine argentino, Marcos Carnevale construyo un sello autoral inconfundible basado en la empatía por las fragilidades humanas, las imperfecciones y los vínculos que desafían los moldes preconcebidos.
Con el estreno de Amores inesperados en la pantalla de Disney+, el director vuelve a poner en jaque la etiqueta social del amor para demostrar que el sentimiento verdadero jamás responde a los parámetros del cálculo, la conveniencia o la norma.
A lo largo de sus seis episodios unitarios, la serie propone una mirada honesta, cruda y despojada sobre las formas imprevistas en que la conexión emocional irrumpe en nuestras vidas. Pero el mayor desafío de dirección residió en la filigrana de la conducción actoral: acompañar a Martín Bossi en el proceso de despojarse de sus máscaras e imitaciones para cambiar de piel en cada entrega. Trabajar con un mismo intérprete para encarnar a seis hombres completamente distintos exigió una búsqueda profunda de verdad, logrando que cada universo respire una voz, un dolor y un concepto del afecto único.
Para profundizar en esta perspectiva que rompe con cualquier convención social sobre las relaciones y conocer la mente detrás de este proyecto, conversamos en exclusiva con Marcos Carnevale. En una charla íntima y reveladora, el realizador reflexionó sobre lo que significó la odisea de construir seis personajes en una sola historia —tanto desde el rol del director como desde el trabajo del actor—, analizó qué es lo genuinamente indispensable a la hora de amar y reveló cuál fue el personaje que más lo desafió a la hora de ponerse detrás de cámara.
La entrevista completa con Marcos Carnevale
No siempre sucede que existe la posibilidad de hablar con tu director de cine favorito, en especial si es de tu mismo pais. Marcos Carnevale, a lo largo de estos a;os, creo maravillas como "Goyo" o "Inseparables", dos obras que rompieron cualquier tipo de parametro social conocido. Sin embargo, ahora fue mucho mas alla. "Amores Inesperados", que es un furor en Disney+, logro lo imposible: mostrar en una sola serie que el amor se puede manifestar de distintas maneras.
Aunque, fue justo esto lo que mas atencion le llamo. En su entrevista exclusiva con minutouno.com llego a confesar que queria que esto fuera un desafio para el y para Bossi. Por eso, elegir a un actor que sabe jugar con distintas facetas de su personalidad fue la clave. Asimismo, en su entrevista con este medio, Carnevale tambien hablo de su manera de pensar a la hora de crear un romance, asi como de la importancia que tiene hablar del amor en estos tiempos. No te pierdas la nota completa.
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