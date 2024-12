Desmienten a Wanda Nara: "Mauro Icardi no fue borracho a declarar y no estuvo con la China Suárez"

wanda nara susana gimenez

Al ser consultada sobre si Icardi estuvo con la China Suárez en la casa de Santa Bárbara - propiedad de Nara - Marcovecchio fue comenzó con su descargo: "Vamos por partes, es decir, a la inversa él podría enojarse porque está Elián en Chateau, pero convengamos, vamos a una cuestión y ahí voy a una palabra que está demasiado manipulada, pero que no deja de ser aplicable. Si la relación se terminó, basta, punto final, sino hay toxicidad. Con quién está cada uno es tema de cada uno".

"A la pregunta, si la China estuvo en Santa Bárbara, no. Y te voy a explicar por qué. Yo el viernes fui a Santa Bárbara a asistir a una persona que estaba teniendo una denuncia penal, es decir, en mi rol de abogada no podía entrar porque Wanda, la señora Nara, lo coloca a Mauro como invitado, entonces Mauro no puede autorizar a nadie a ingresar. Yo no podía ingresar siendo su abogada", sostuvo Marcovecchio.

Durante la entrevista, la abogada se mostró furiosa contra Wanda Nara por sus dichos contra la actriz y lanzó: "Hay cosas que me molestan. Disculpame que te pongo esta perlita. La señora Nara pide empatía a las mujeres, pero no paró de defenestrar a la China. Basta con la China. ¡Basta con la China! ‘Esto es algo que le hiciste a muchas mujeres, no es algo personal conmigo’. Déjenla en paz a la China. ¿Qué tiene que ver en la actualidad con todo esto? ¿No es que ya había pasado la situación?".

“La verdad que como mujer me genera un poco, me genera rechazo tener esta obsesión con una tercera, con una cuarta, con una quinta, con otra mujer en definitiva", remarcó la abogada de Icardi defendiendo a la actriz.