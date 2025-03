Despiadada crítica a Tini Stoessel por su nueva canción con Emilia y Nicki Nicole: "Ahora lucra con..."

A medida que crecen los rumores de una reconciliación entre "La Triple T" y Rodrigo De Paul, los usuarios de las redes sociales dispararon contra la cantante. Muchos la acusan de nunca haber confirmado su vínculo con la puertorriqueña y ahora estar usando esa relación para "vender" una nueva canción, mientras ha vuelto a relacionarse con el futbolista campeón del mundo.

"Escondió la relación con Young Miko un año entero, volvió con el ex y ahora lucra con su relación anterior, es una forra", fue una de las fuertes críticas a la intérprete de "Miénteme".

Qué dice la parte que canta Tini Stoessel en "Blackout"

Tengo una gata, la llevo al telo, se le quita lo santa, cuando la agarro del pelo

Si yo pudiera le hago gemelos, con beso boca a boca nos pasamos el caramelo

Yo me la como completa, quiero ponerlo a gritar desde la A hasta la Z,

Qué linda le queda mojada la camiseta, conmigo vino a bailar, con ella nadie se meta

Y yo me le pegué, y ella se me pegó, h acía calor y ese bombón se derritió

Del baile la saqué y ella no se negó, c on una noche no nos alcanzó

tini young miko.mp4

Las reacciones contra Tini Stoessel por su parte en "Blackout"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/coszZzleep/status/1904886209291207144&partner=&hide_thread=false escondió la relación con young miko un año entero, volvió con el ex y ahora lucra con su relación anterior es una forra https://t.co/z2G0shKTXB — (@coszZzleep) March 26, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/thomi007817/status/1904719532528181401&partner=&hide_thread=false Esta no se la daba de lesbiana con young miko y despues se la vio que seguia con depaul? En mis libros a eso se le llama queerbaiting, y todo para promocionar canciones de mierd como estas. Mi cultura no es tu disfraz, stoessel https://t.co/ezqCqsVktc — (@thomi007817) March 26, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/debnamslipzz/status/1904920252690940035&partner=&hide_thread=false La bronca que me da que la triple trola saque una canción sobre garcharse minas y minutos después vaya a ver el partido del tipo por la que dejo a Young Miko descaradamente NO ME LA BANCO — Bren (@debnamslipzz) March 26, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/obsesionariocon/status/1904909240537407640&partner=&hide_thread=false lo caradura de decir esta frase después no darle la cara para confirmar que estaba con young miko por un año,dejen de agarrar a la comunidad para su diversión si después no se la van a bancar https://t.co/GWZHAJFg7U — milenio (@obsesionariocon) March 26, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Unsteadys_/status/1904879019910148142&partner=&hide_thread=false Ahre le "cantaba" a young miko cuando la ocultó por meses para terminar volviendo con de paul y blanquear a los dos días https://t.co/f5We63Xpb6 — Lila (@Unsteadys_) March 26, 2025