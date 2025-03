Despiden a Marcelo, el histórico chofer de Mirtha Legrand tras 30 años de servicio

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/luisbremer/status/1901742334813086015&partner=&hide_thread=false Ahora. Desvincularon a Marcelo, histórico chófer y asistente de la señora @mirthalegrand con más de 30 años de servicio a su lado. pic.twitter.com/KZJUpoetLr — Luis Bremer (@luisbremer) March 17, 2025

En Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich profundizaron sobre la situación y dejaron en claro que la decisión no pasó por la diva de los almuerzos. "Mirtha quedó como espectadora de lo que sucedió. Ella nunca hubiera querido perderlo. No fue una determinación suya. Al parecer, hubo un reclamo salarial, pidió un aumento", explicó Lussich.

Marcelo no solo se encargaba de trasladar a Legrand a los compromisos laborales y sociales, sino que tenía múltiples tareas dentro de la familia. "Trabajaba de domingo a domingo, llevaba a Mirtha a todos lados, pero también se ocupaba del traslado de los hijos de Juana Viale al colegio, hacía mandados y si Marcela Tinayre viajaba, era él quien la llevaba a Ezeiza", detalló Pallares.

El conflicto se habría iniciado en abril del año pasado, cuando Marcelo presentó su primer pedido formal para que le reconocieran las horas extras. Sin embargo, la situación no se resolvió y terminó con su desvinculación. "Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella expresó su enojo, pero no pudo hacer nada al respecto", sumó Lussich.

Ahora, la historia podría derivar en un conflicto legal si no se llega a un acuerdo. "Si no hay arreglo, Marcelo considera como empleadores a Mirtha, Juana y Marcela. Se va a poner firme en su reclamo y exige que le paguen lo que le corresponde", advirtió el conductor.