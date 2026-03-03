La Fórmula 1 cambió el formato de la clasificación: cómo será a partir de ahora

El reglamento establece que el piloto puede optar por no utilizar el sistema, pero en ese caso deberá instalar el resto de los componentes y compensar la diferencia de peso con 0,5 kg de lastre en la cabina. Ese lastre se contabilizará dentro del peso reglamentario total. En cuanto al lastre adicional vinculado al sistema, se mantendrá en cinco kilos para carrera y sprint, mientras que en clasificación se reducirá a dos kilos.

franco colapinto traje refrigerante

Adiós a la regla de las dos paradas en Mónaco

El cambio más resonante afecta al histórico Gran Premio de Mónaco. La obligación de realizar dos detenciones en boxes -una norma que había sido introducida para fomentar la acción en un circuito donde adelantar es extremadamente difícil- quedó sin efecto.

La medida buscaba agitar la estrategia en las calles del Principado, pero terminó generando situaciones forzadas, como bloqueos deliberados del ritmo para abrir ventanas de parada a compañeros de equipo. Las críticas no tardaron en llegar desde el paddock. Uno de los más duros fue James Vowles, jefe de Williams Racing, quien consideró que ese formato obligaba a “manipular el sistema” en lugar de competir por mérito puro en pista.

franco colapinto monaco2.jpg

Con la marcha atrás, Mónaco volverá al esquema tradicional de estrategia libre, condicionado únicamente por la normativa general de compuestos obligatorios.