La Fórmula 1 cambió el formato de la clasificación: cómo será a partir de ahora
La FIA modificó puntos sensibles del reglamento a días del arranque de la temporada 2026, con cambios claves que hay que tener en cuenta.
A solo una semana del inicio del campeonato en el Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 confirmó un paquete de modificaciones reglamentarias que impactan directamente en el espectáculo y en la estrategia de los equipos. La decisión fue oficializada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tras su última reunión técnica.
Con estas modificaciones, la organización de la máxima competencia de automovilismo mundial intenta equilibrar espectáculo, seguridad y equidad competitiva justo antes de que el semáforo se ponga en verde para una temporada que promete nuevos protagonistas y una grilla más nutrida que nunca.
Clasificación más extensa y ajustes por la llegada de Cadillac
Un retoque impacta en la qualy: la Q3 pasará de 12 a 13 minutos, otorgando un minuto adicional a los diez autos que pelean por la pole position. El objetivo es descomprimir el tráfico y mejorar la preparación de las vueltas rápidas.
Además, con el ingreso de Cadillac Formula 1 Team como undécima escudería, habrá 22 monoplazas en la grilla. En consecuencia, en Q1 y Q2 quedarán eliminados seis autos en lugar de cinco, algo que ya estaba previsto en el reglamento ante una parrilla ampliada.
Chalecos refrigerantes: opcionales, pero con condiciones
También hubo revisión en torno a los sistemas de refrigeración para pilotos. Tras los problemas físicos sufridos en el GP de Qatar 2023 y la alerta por calor extremo en Singapur, se evaluó hacer obligatorios los chalecos refrigerantes a partir de 2026. Finalmente, seguirán siendo opcionales.
El reglamento establece que el piloto puede optar por no utilizar el sistema, pero en ese caso deberá instalar el resto de los componentes y compensar la diferencia de peso con 0,5 kg de lastre en la cabina. Ese lastre se contabilizará dentro del peso reglamentario total. En cuanto al lastre adicional vinculado al sistema, se mantendrá en cinco kilos para carrera y sprint, mientras que en clasificación se reducirá a dos kilos.
Adiós a la regla de las dos paradas en Mónaco
El cambio más resonante afecta al histórico Gran Premio de Mónaco. La obligación de realizar dos detenciones en boxes -una norma que había sido introducida para fomentar la acción en un circuito donde adelantar es extremadamente difícil- quedó sin efecto.
La medida buscaba agitar la estrategia en las calles del Principado, pero terminó generando situaciones forzadas, como bloqueos deliberados del ritmo para abrir ventanas de parada a compañeros de equipo. Las críticas no tardaron en llegar desde el paddock. Uno de los más duros fue James Vowles, jefe de Williams Racing, quien consideró que ese formato obligaba a “manipular el sistema” en lugar de competir por mérito puro en pista.
Con la marcha atrás, Mónaco volverá al esquema tradicional de estrategia libre, condicionado únicamente por la normativa general de compuestos obligatorios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario