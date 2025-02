Día de Bob Marley: por qué se celebra el 6 de febrero

El músico nació un 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica. Su nombre de nacimiento fue Robert Nesta Marley.

Su madre Cedella Booker y su padre Norval Marley, un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa, lo criaron en una casa donde no sobraba nada. Desde pequeño Marley tuvo que soportar las burlas y prejuicios por ser mestizo. Su padre de falleció a sus 9 años.

Fue líder, compositor, guitarrista y vocalista de bandas musicales revolucionarias en el universo reggae, como The Wailers y Bob Marley & The Wailers. Sus grandes éxitos continúan resonando en los oídos del mundo. Entre éstos se encuentran "I shot the sheriff", "No woman no cry", "One love", "Redemption song". Sus canciones están llenas crítica social.

Marley fue considerado el representante del Rastafarismo, un estilo de vida y movimiento cultural en contra de las injusticias e imposiciones sociales.

En 1978, la Organización de las Naciones Unidas otorgó al músico una Medalla de la Paz.

En su vida personal, Bob Marley contrajo matrimonio con Rita Anderson con quien tuvo 4 hijos.Reconoció legalmente a otros 9 hijos que tuvo con otras parejas.

Marley falleció en 1981 a los 36 años producto de un melanoma. Bob Marley fue enterrado el día de su muerte junto a su guitarra, una flor de marihuana, una pelota de fútbol y una biblia.