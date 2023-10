Diego Leuco ausente y Jésica Cirio complicada: quién conducirá La Peña de Morfi

georgina - cirio.jpg

Qué opina Diego Leuco sobre la situación de Jésica Cirio

Diego Leuco habló en LAM sobre el escándalo que ocurrió el fin de semana pasado con Martín Insaurralde y Sofía Clérici, y confesó que "todavía no charlaron sobre el tema" con su compañera de conducción.

También, enfatizó en el corto vínculo que tiene con la modelo: "Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo, hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí".

"Yo voy ahí a conducir. Estoy todavía súper de visitante. Conociendo a la gente, al equipo, fui a hacer mi laburo y me fui. No tengo la confianza para hablar de algo que es súper íntimo", sostuvo.