Revelaron el motivo de la separación de Diego Leuco y Sofía Martínez

Y agregaron: “Ya ni roce hay, nada, ni van a volver. Están separadísimos. No va más eso. Ya está, ya fue, ni un roce queda”, continuaron revelando en el show de El Trece. Pero lo que todos se preguntan es qué fue lo que pasó para que su amorío haya acabado de tal forma, si se la pasaban juntos y muy enamorados, según sus propias redes sociales.

Por qué se separaron Diego Leuco y Sofía Martínez

“El primero que no quiso fue él. La boludeó. Y ella se cansó y ahora es la que no quiere saber nada con volver. Se terminó la buena onda. Ellos estaban conviviendo, después se fueron a vivir cada uno a su casa pero cada tanto... eran como amantes. Tenían sexo. Ahora ni eso, cortaron todo contacto”, explicaron en la pantalla chica.

“En un momento la quisieron remar, pero no funcionó y ya está, listo, se acabó todo. ¡Al pedo! Cuando no tenés hijos no sirve remar. El amor no es remo ni sacrificio, es otra cosa, es ganas de estar y pasarla bien y acá evidentemente no había ganas”, siguieron exponiendo en Socios.

“En concreto, Leuco la canchereó. Quería dominar la relación, imponerse, establecer los tiempos, y ella es una mujer de carácter y de muy fuerte personalidad. Ella en un momento esperaba algo más de él, que concretara, y la realidad es que él fue y es un pirata. ¡Un pirata! Digamos las cosas como son”, sentenciaron en vivo, mientras Adrián Pallares intentaba “defender” a su colega masculino.