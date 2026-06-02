Bronca en redes: se burlaron de un detalle en el look de Daniel Gómez Rinaldi y los usuarios reaccionaron
La cuenta @RealTimeRating mostró una rotura por el uso en el pantalón que lucía Daniel Gómez Rinaldi y las redes sociales mostraron su descontento.
Las redes sociales son, a menudo, un escenario donde todos dicen lo primero que se les viene a la cabeza y, generalmente, con total impunidad. No obstante, hay episodios en los que los usuarios reaccionan ante determinadas críticas. Y eso fue lo que sucedió en las últimas horas con el periodista Daniel Gómez Rinaldi.
Todo comenzó cuando la cuenta @RealTimeRating publicó una reciente foto del comunicador, haciendo énfasis en un detalle en su pantalón: "La nueva moda de Rinaldi: el jean gastado en la entrepierna", escribió quien maneja esa cuenta, mostrando al periodista con su vestimenta rota por el uso y desgaste.
La reacción de las redes sociales al detalle en el look de Daniel Gómez Rinaldi
Lo cierto es que el comentario -que intentaba resultar "gracioso"- fue tomado muy mal por los internautas, quienes no dudaron en reaccionar: "Hay una crisis tremenda, no da andar criticando estas cosas. El tipo no es una super estrella, es un laburante", escribió un usuario, en referencia al mal momento económico del país.
Otro lanzó: "¡Che, no da! El tipo es un laburante más… recuerdo lo que le pasó cuando le quisieron robar el celular porque era su herramienta de trabajo y vos andas exponiendo un pantalón gastado". Por otro lado, una usuaria señaló: "Ay pobre Dani. Qué malos en poner esta foto".
En tanto, no faltó quienes lo tomaron con gracia y humor, destacando que ellos también están en esa "moda": "Estoy a la moda desde hace tiempo entonces"; "A favor de que se imponga esa moda"; "Jajajaja somos todos aguante Rinaldiii", entre otros comentarios.
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