La sorpresiva revelación de Adriana Aguirre sobre Diego Maradona

"Respeto muchísimo a Diego Armando Maradona. Fundamentalmente, si tuve o no tuve algo con él, anterior a la época Guillermo Coppola. Estaba Cyterszpiler, año 81, así había corrido el rumor, es algo que pertenece a mi intimidad", introdujo Aguirre.

Ante la insistencia de Lio Pecoraro, la histórica vedette reveló: "Sí. Ya está, un 'touch and go'. Mi admiración y mi amor al gran número uno del fútbol. Fue algo momentáneo y fue una experiencia maravillosa. No siguió porque se fue a España y perdimos contacto".

Embed - Adriana Aguirre: "Tuve sexo con Diego Maradona en los ochenta"