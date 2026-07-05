Diego Ramos reveló por qué nunca pensó en ser padre: "Supuse que era un..."
El actor abrió su corazón durante su paso por La noche de Mirtha y explicó cómo el contexto social de otra época marcó su mirada sobre la paternidad.
Diego Ramos protagonizó uno de los momentos más emotivos de La noche de Mirtha al abrir su corazón frente a Mirtha Legrand. En medio de la charla, la conductora quiso saber si alguna vez había pensado en convertirse en padre, una pregunta que dio pie a una profunda reflexión sobre su historia personal.
Lejos de responder con un simple sí o no, el actor reconoció que la paternidad nunca había ocupado un lugar en sus proyectos de vida. "Nunca lo pensé. Creo que ahora sí, pero nunca lo pensé", respondió, dejando en evidencia que recién con el paso de los años comenzó a contemplar esa posibilidad.
Una reflexión sobre los derechos y la igualdad
Tras esa primera respuesta, Ramos explicó que su mirada estuvo marcada por el contexto social de la época en la que creció. "En algún lugar puede sonar medio triste, pero yo supuse, por la época en la que vivía, que iba a ser vedado y que era un derecho que nunca iba a tener", confesó, antes de remarcar por qué considera tan importante el avance en materia de derechos.
En ese sentido, destacó el impacto que tuvo la sanción del matrimonio igualitario y agregó: "Por eso, para mí es tan importante el matrimonio igualitario porque pienso que hay gente que vive pensando que nunca va a ser igual a otro", una reflexión que conmovió tanto a Mirtha Legrand como al resto de los invitados presentes en la mesa.
El actor también dejó en claro que, más allá de no haber formado una familia con hijos, siempre encontró un vínculo muy especial con sus mascotas, que ocupan un lugar fundamental en su vida cotidiana.
Con emoción, recordó a los perros que lo acompañaron durante años y compartió una reciente pérdida: "Amo los perros. Tenía cuatro, pero uno se me fue y ahora quedaron los hermanitos más chicos", contó, visiblemente movilizado.
La sinceridad con la que Diego Ramos repasó distintos momentos de su vida convirtió su paso por el programa en uno de los pasajes más destacados de la noche, con una reflexión que trascendió lo personal para poner el foco en la importancia de la igualdad de derechos y los cambios que experimentó la sociedad en las últimas décadas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario