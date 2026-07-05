Diego Ramos reveló por qué nunca pensó en ser padre: "Supuse que era un..."

Con emoción, recordó a los perros que lo acompañaron durante años y compartió una reciente pérdida: "Amo los perros. Tenía cuatro, pero uno se me fue y ahora quedaron los hermanitos más chicos", contó, visiblemente movilizado.

La sinceridad con la que Diego Ramos repasó distintos momentos de su vida convirtió su paso por el programa en uno de los pasajes más destacados de la noche, con una reflexión que trascendió lo personal para poner el foco en la importancia de la igualdad de derechos y los cambios que experimentó la sociedad en las últimas décadas.