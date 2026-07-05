Por qué hoy domingo no dan Gran Hermano Generación Dorada en Telefe
El canal de las pelotas decidió no poner al aire su reality más famoso este domingo, para sorpresa de sus seguidores más fieles.
La recta final de Gran Hermano Generación Dorada mantiene en vilo al país, con una convivencia que echa chispas y estrategias que se recalculan minuto a minuto de cara al desenlace; pero los televidentes tienen que tomarse un descanso obligado este domingo ya que no hay gala.
En las últimas horas, los fanáticos del reality se encontraron con una jugada imprevista: Telefe pateó el tablero de la programación y levantó la gala de este domingo 5 de julio, obligando a los seguidores a recalcular sus planes.
La drástica decisión de las autoridades del canal responde de forma exclusiva al despliegue y la cobertura en directo del Mundial 2026. Con los cruces de octavos de final acaparando los niveles de audiencia más altos de la televisión, la señal decidió blindar su pantalla con la pasión futbolística y dejar en suspenso, por solo 24 horas, el ciclo que conduce Santiago del Moro.
Cómo sigue Gran Hermano Generación Dorada
Esta postergación de último momento estira la agonía y el aislamiento de una de las placas de nominados más multitudinarias e importantes de las últimas semanas. Siete participantes de peso se encuentran en la cuerda floja y dependen enteramente del voto telefónico del público: Mariela, Luana, Hanssen, Cola, JC, Majluf y Nigro.
Debido al cambio de grilla, el reality sigue este lunes con la gala de expulsión, jornada en la que finalmente uno de los nominados cruzará la famosa puerta de salida, despidiéndose del sueño del millonario premio mayor.
Como era de esperarse, la noticia generó un inmediato revuelo en las plataformas digitales. El fandom del programa copó X (antes Twitter) e Instagram con memes y quejas por tener que esperar un día más para conocer el destino de sus participantes favoritos.
Para la producción, la jugada significa estirar la recaudación de los votos y regalarle a los hermanitos un domingo de tregua forzada, en una casa donde la tensión se puede cortar con un cuchillo a la espera del veredicto definitivo.
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