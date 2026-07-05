Por qué hoy domingo no dan Gran Hermano Generación Dorada en Telefe

Como era de esperarse, la noticia generó un inmediato revuelo en las plataformas digitales. El fandom del programa copó X (antes Twitter) e Instagram con memes y quejas por tener que esperar un día más para conocer el destino de sus participantes favoritos.

Para la producción, la jugada significa estirar la recaudación de los votos y regalarle a los hermanitos un domingo de tregua forzada, en una casa donde la tensión se puede cortar con un cuchillo a la espera del veredicto definitivo.