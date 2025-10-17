Diego Schwartzman y Eugenia De Martino dieron el "sí": todas las fotos

El amor entre El Peque y la modelo nació en 2019, cuando un amigo en común- nada menos que el diseñador Ricky Sarkany-los presentó en un evento. Aunque en ese primer encuentro apenas intercambiaron algunas palabras, la conexión fue inmediata. Meses después, otra amiga los volvió a reunir y comenzaron a salir.

Desde entonces, la relación se consolidó incluso a la distancia, en plena carrera del “Peque” dentro del circuito ATP. Eugenia lo acompañó en numerosos torneos alrededor del mundo, convirtiéndose en su apoyo incondicional. En 2020, él publicó por primera vez una foto juntos en el Masters 1000 de Roma y la relación se volvió oficial.

Cinco años más tarde, el sueño se hizo realidad. En abril de 2024, durante un viaje romántico a París, Diego le propuso casamiento frente a la Torre Eiffel. Ella aceptó entre lágrimas y compartió el momento en redes: “Este día no lo voy a olvidar nunca. Gracias por elegirme siempre”. “Cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos”, escribió él.

En septiembre de 2020 celebraron su primer aniversario con mensajes cargados de ternura y gratitud. “Gracias por acompañarme en todo, por bancar mis locuras y por hacerme reír cada día”, escribió el “Peque” en una publicación que confirmaba que el vínculo iba mucho más allá de las distancias.

El casamiento, entonces, llega como el broche de oro a un año de grandes cambios: el final de su carrera deportiva, el comienzo en la televisión y el paso más importante en su vida personal.