Diego Torres reveló el secreto para su transformación a los 54 años: de qué se trata
El cantante qué hace para mantenerse vigente y cuál es su rutina para tener buen estado físico.
Diego Torres se encuentra de estreno con su nuevo álbum "Mi Norte y Mi Sur". Es por ese motivo que, el cantante de 54 años, repasó su carrera repleta de éxitos, adelantó los detalles de su próxima gira y habló de sus hábitos en una reciente entrevista.
El nuevo disco del artista, lanzado bajo el sello Sony Music, reúne once canciones que recorren estilos como el pop alternativo, la bachata y sonoridades acústicas contemporáneas. En relación al nombre del álbum, mencionó: "Mi norte y mi sur es mi mundo y todo lo que hay en él. Soy de argentina que es el sur, pero siempre viajé, siempre yendo por más, buscando y abriendo caminos nuevos”.
Ante esto, Torres repasó su carrera con cierta mirada nostálgica y melancólica: "Nunca pensé que la vida me iba a dar tanto y que este trabajo me iba a hacer vivir cosas tan increíbles como las que viví y espero seguir viviendo. Que esta carrera es hermosa pero que también requiere mucho de uno. Te perdés muchas cosas personales por los viajes, pero si mis canciones viajan, yo tengo que ir con ellas”.
El secreto para mantenerse vigente y bien físicamente a los 54 años
El cantante contó que en cada valija de viaje nunca falta su kit para correr. “Es algo que puedo hacer, no importa dónde esté. Mi lema es, 'hay que salir', porque además sé lo renovado y lo bien que me siento luego. Es parte de mi terapia personal. Luego sí, intento completar con otros entrenamientos. Y cuidarme para darme también los gustos que quiero”.
Y el secreto para seguir estando vigente Torres reveló: “Trabajar. Buscar cosas nuevas, reinventarme, no quedarme en un lugar cómodo, ir siempre por más. Y Rodearme de buenos equipos de trabajo que me empujen en esa dirección”.
La gira internacional del cantante
El lanzamiento del álbum vino acompañado de una gira por México, Costa Rica, Guatemala, España y Chile, además de una serie de conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires. Mar del Plata será el cierre perfecto para compartir estas nuevas canciones con el público local, que lo recibe por cuarto verano consecutivo, consolidando una tradición que ya forma parte de la agenda cultural de la ciudad.
"Este show será muy especial. Más allá de que en mis conciertos hacemos un recorrido por mis canciones de todas las épocas, voy a estar feliz también de poder cantar y compartir estas canciones nuevas", dijo el cantante y agregó que intenta que el público reciba lo mejor de él, debido al compromiso de saber que alguien compró una entrada para verlo.
