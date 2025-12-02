Diego Torres reveló el secreto para su transformación a los 54 años: de qué se trata

Y el secreto para seguir estando vigente Torres reveló: “Trabajar. Buscar cosas nuevas, reinventarme, no quedarme en un lugar cómodo, ir siempre por más. Y Rodearme de buenos equipos de trabajo que me empujen en esa dirección”.

La gira internacional del cantante



El lanzamiento del álbum vino acompañado de una gira por México, Costa Rica, Guatemala, España y Chile, además de una serie de conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires. Mar del Plata será el cierre perfecto para compartir estas nuevas canciones con el público local, que lo recibe por cuarto verano consecutivo, consolidando una tradición que ya forma parte de la agenda cultural de la ciudad.

"Este show será muy especial. Más allá de que en mis conciertos hacemos un recorrido por mis canciones de todas las épocas, voy a estar feliz también de poder cantar y compartir estas canciones nuevas", dijo el cantante y agregó que intenta que el público reciba lo mejor de él, debido al compromiso de saber que alguien compró una entrada para verlo.