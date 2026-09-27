Fue teniente Dan en Forrest Gump y cada año lleva a Walt Disney World a más de 1.000 hijos de soldados caídos
El actor brinda viajes con todos los gastos cubiertos y realiza homenajes para familiares de militares fallecidos mediante su fundación y Snowball Express.
Más allá de su reconocida trayectoria en Hollywood, Gary Sinise convirtió el acompañamiento a las familias de militares fallecidos en una parte central de su vida. El actor, recordado mundialmente por interpretar al teniente Dan en Forrest Gump, lleva adelante diferentes iniciativas destinadas a quienes atravesaron la pérdida de un ser querido en combate.
Una de las más importantes es Snowball Express, un programa que cada año permite que más de 1.000 hijos de militares caídos, acompañados por un familiar, viajen a Walt Disney World, en Orlando, Florida.
La experiencia es organizada por la fundación del actor, que se ocupa de cubrir tanto el traslado como las distintas actividades. Sinise explicó en una oportunidad cuál es el mensaje que busca transmitir a las familias que participan: “Es muy importante que sepan cuánto los amamos, y cuán agradecidos estamos como nación por nuestras familias militares”.
Pero la iniciativa va mucho más allá de una visita a los parques. Durante las jornadas también se realizan ceremonias conmemorativas y diferentes propuestas recreativas, con el objetivo de generar un espacio en el que los chicos puedan encontrarse con otros que atravesaron pérdidas similares.
De esta manera, el programa combina momentos destinados a mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos con actividades que favorecen la creación de redes de contención y acompañamiento entre las familias.
Donna Palmer, directora ejecutiva de la fundación, también explicó el espíritu que atraviesa el proyecto y el mensaje que Sinise intenta hacerles llegar a sus beneficiarios: “Él quiere que sepan que son atesoradas, amadas y que nunca serán olvidadas”.
Cómo nació la fundación de Gary Sinise
El compromiso del actor con esta causa se formalizó en 2011, con la creación de la Gary Sinise Foundation, una organización destinada a brindar apoyo a militares, veteranos, socorristas, familias de caídos y comunidades con necesidades.
Desde entonces, su trabajo solidario se extendió a diferentes iniciativas y no quedó limitado a Snowball Express. Sinise también estuvo al frente de la Lt. Dan Band, con la que realizó conciertos destinados a tropas y organizaciones relacionadas con el servicio.
A través de visitas, actividades permanentes y distintos programas de asistencia, el protagonista de Forrest Gump sostuvo durante años su vínculo con esta comunidad.
Snowball Express, mucho más que un viaje a Disney
Para las familias que participan, Snowball Express busca convertirse en algo más que una experiencia recreativa. El encuentro les permite compartir tiempo con personas que conocen de cerca lo que significa atravesar la pérdida de un padre o una madre y construir nuevos vínculos a partir de experiencias similares.
Por eso, el proyecto combina recreación, homenaje y acompañamiento emocional, mientras mantiene vivo el reconocimiento hacia quienes murieron durante el servicio.
Detrás de este compromiso también existe una motivación personal. Sinise encontró en la posibilidad de ayudar a otras personas una manera de darle sentido a su propio dolor, algo que terminó convirtiéndose en un trabajo sostenido a lo largo de los años.
Así, lejos de tratarse de una iniciativa aislada, la tarea del actor se mantiene temporada tras temporada y convirtió el acompañamiento a veteranos, socorristas y familias de militares fallecidos en uno de los principales pilares de su actividad fuera de la pantalla.
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