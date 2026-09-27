Fue teniente Dan en Forrest Gump y cada año lleva a Walt Disney World a más de 1.000 hijos de soldados caídos

Donna Palmer, directora ejecutiva de la fundación, también explicó el espíritu que atraviesa el proyecto y el mensaje que Sinise intenta hacerles llegar a sus beneficiarios: “Él quiere que sepan que son atesoradas, amadas y que nunca serán olvidadas”.

Cómo nació la fundación de Gary Sinise

El compromiso del actor con esta causa se formalizó en 2011, con la creación de la Gary Sinise Foundation, una organización destinada a brindar apoyo a militares, veteranos, socorristas, familias de caídos y comunidades con necesidades.

Desde entonces, su trabajo solidario se extendió a diferentes iniciativas y no quedó limitado a Snowball Express. Sinise también estuvo al frente de la Lt. Dan Band, con la que realizó conciertos destinados a tropas y organizaciones relacionadas con el servicio.

A través de visitas, actividades permanentes y distintos programas de asistencia, el protagonista de Forrest Gump sostuvo durante años su vínculo con esta comunidad.

Snowball Express, mucho más que un viaje a Disney

Para las familias que participan, Snowball Express busca convertirse en algo más que una experiencia recreativa. El encuentro les permite compartir tiempo con personas que conocen de cerca lo que significa atravesar la pérdida de un padre o una madre y construir nuevos vínculos a partir de experiencias similares.

Por eso, el proyecto combina recreación, homenaje y acompañamiento emocional, mientras mantiene vivo el reconocimiento hacia quienes murieron durante el servicio.

Detrás de este compromiso también existe una motivación personal. Sinise encontró en la posibilidad de ayudar a otras personas una manera de darle sentido a su propio dolor, algo que terminó convirtiéndose en un trabajo sostenido a lo largo de los años.

Así, lejos de tratarse de una iniciativa aislada, la tarea del actor se mantiene temporada tras temporada y convirtió el acompañamiento a veteranos, socorristas y familias de militares fallecidos en uno de los principales pilares de su actividad fuera de la pantalla.