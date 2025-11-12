Disney reveló el primer tráiler y la fecha de estreno de "Toy Story 5"
Luego de tanta espera, finalmente se hizo oficial cuándo se estrena la película sobre los juguetes que, ahora se encuentran con la tecnología. Los detalles.
Disney y Pixar han desvelado el primer avance oficial de Toy Story 5, marcando el esperado regreso de Woody, Buzz y Jessie a la pantalla grande. La nueva entrega de la icónica franquicia, que cumple 30 años desde el estreno de la primera película en 1995, plantea un conflicto central y muy actual: la irrupción de la tecnología en el juego infantil. El teaser presenta a Lilypad, una tableta con forma de rana que acapara la atención de Bonnie, obligando a los juguetes clásicos a replantear su lugar en la vida de su dueña.
El tráiler anticipa una mezcla de nostalgia y humor, estableciendo la tensión principal en la convivencia entre los juguetes tradicionales y un juguete inteligente de última generación. La película fue anunciada como una profunda reflexión sobre la relevancia del juego físico frente a lo digital. Toy Story 5 tiene fijada su fecha de estreno para el 18 de junio de 2026 y propone explorar cómo los personajes se adaptan a un mundo cada vez más conectado.
La clave del nuevo conflicto es Lilypad, un dispositivo interactivo con forma de rana, cuya voz original es interpretada por Greta Lee. En el adelanto, la tableta absorbe buena parte del tiempo y la atención de Bonnie, relegando a los juguetes a un segundo plano. Esta situación obliga a Woody y a sus amigos a emprender una nueva misión para recuperar su sitio como compañeros de juego.
Disney-Pixar describe al aparato como un juguete «de alta tecnología» capaz de complicar las misiones del grupo. Este conflicto no solo plantea una amenaza externa, sino que también pone en juego preguntas sobre identidad y pertenencia para los personajes, quienes ya se han enfrentado antes a los temores del abandono y la sustitución en entregas previas.
La incorporación de un juguete tecnológico como antagonista es un cambio notable respecto a las entregas anteriores, que solían encarnar miedos humanos como el maltrato o el olvido. En este caso, la tensión nace de la competencia por la atención infantil en la era digital, un tema que la saga ya ha afrontado desde distintas perspectivas a lo largo de su historia. Además, el elenco incluye a Conan O’Brien como Smarty Pants, un nuevo personaje que se suma a la lista de juguetes con voz conocida, aunque el tráiler aún no detalló su papel en la trama.
El equipo de voces original está de regreso: Tom Hanks vuelve como la voz de Woody y Tim Allen regresa como Buzz Lightyear. A ellos se suman Joan Cusack retomando su papel de Jessie y Tony Hale volviendo a interpretar a Forky.
Andrew Stanton dirigió la película, acompañado por Kenna Harris como codirectora. Stanton, además, fue coguionista de entregas anteriores, lo que vincula el proyecto con la tradición creativa de la franquicia. Ambos indicaron que resultó emocionante y desafiante explorar cómo reaccionarían estos personajes ante la tecnología actual, destacando la interpretación de Greta Lee. Tim Allen, por su parte, defendió el proyecto ante las dudas de los fans al señalar que no se trata de una decisión meramente comercial, sino de una historia que merecía contarse.
El avance también plantea interrogantes sobre la continuidad con Toy Story 4: en esa película, Woody partía junto a Bo Peep, mientras que el nuevo tráiler lo muestra otra vez integrado en la vida doméstica de Bonnie. Además, en el teaser se observó a Forky con una nueva pareja, lo que refuerza la sensación de que la línea temporal o el foco narrativo se revisó para esta esperada quinta entrega.
