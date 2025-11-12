Disney reveló el primer tráiler y la fecha de estreno de "Toy Story 5"

La incorporación de un juguete tecnológico como antagonista es un cambio notable respecto a las entregas anteriores, que solían encarnar miedos humanos como el maltrato o el olvido. En este caso, la tensión nace de la competencia por la atención infantil en la era digital, un tema que la saga ya ha afrontado desde distintas perspectivas a lo largo de su historia. Además, el elenco incluye a Conan O’Brien como Smarty Pants, un nuevo personaje que se suma a la lista de juguetes con voz conocida, aunque el tráiler aún no detalló su papel en la trama.

toy story 5

El equipo de voces original está de regreso: Tom Hanks vuelve como la voz de Woody y Tim Allen regresa como Buzz Lightyear. A ellos se suman Joan Cusack retomando su papel de Jessie y Tony Hale volviendo a interpretar a Forky.

Andrew Stanton dirigió la película, acompañado por Kenna Harris como codirectora. Stanton, además, fue coguionista de entregas anteriores, lo que vincula el proyecto con la tradición creativa de la franquicia. Ambos indicaron que resultó emocionante y desafiante explorar cómo reaccionarían estos personajes ante la tecnología actual, destacando la interpretación de Greta Lee. Tim Allen, por su parte, defendió el proyecto ante las dudas de los fans al señalar que no se trata de una decisión meramente comercial, sino de una historia que merecía contarse.

toy story 5

El avance también plantea interrogantes sobre la continuidad con Toy Story 4: en esa película, Woody partía junto a Bo Peep, mientras que el nuevo tráiler lo muestra otra vez integrado en la vida doméstica de Bonnie. Además, en el teaser se observó a Forky con una nueva pareja, lo que refuerza la sensación de que la línea temporal o el foco narrativo se revisó para esta esperada quinta entrega.