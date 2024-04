"Nell, la Renegada": Disney+ revive el espíritu de "Piratas del Caribe" con su nueva serie

Y, a medida que fue avanzando la historia, me encontré con distintos sentimientos en torno a mi análisis de esta serie. "Nell, la renegada", sin dudas es una fantasía extrema que, como ya mencioné, revive el espíritu de "Piratas del Caribe" con su frenesí, autenticidad y comedia. Sin embargo, no es una tira que requiera mucho más desafíos a la hora de verla: es vaga y hasta un poco predecible, pero hay algo que no falla: al no abusar de estas dos características termina siendo tan atractiva como encantadora.

nell, la renegada 1.jpg Foto: (Disney +)

Es decir, su guion cuenta con todos los condimentos para ser una producción digna para toda la familia, aunque también con un mensaje por detrás. En esta ocasión Nell se convierte en una anti heroína sin capa en una época donde el machismo era parte del día a día y sus recursos para salir adelante venciendo a cualquier tipo de hombre vengativo o abusivo eran escasos. Es por eso que el mayor escudo de la protagonista está en su valentía, sus formas aún más escuetas de violencia, pero también su audacia que son acompañadas de una luz mágica que marca la diferencia en el desarrollo de la trama.

Aunque, sin dudas, para el avance de la historia, nada sería lo mismo sin Louisa Harland, quien le da vida a Nell en esta producción. Su interpretación está repleta de entusiasmo con un espíritu mágico y aventurero. Atrás quedó la marca que le dejó su personaje en "Derry Girls" y ahora llega a esta serie con la comedia a flor de piel entendiendo, a lo largo de los ocho capítulos, el manejo de su cuerpo en cada momento oportuno. Combinando entre la comedia, la acción y el drama, la actriz convierte la extravagancia de la serie en un auténtico entretenimiento.

nell, la renegada 2.jpg Foto: (Disney +)

Asimismo sucede con su puesta en escena. Siempre me cautivaron las series de época, sean de romance, de drama o de acción, pero cuando una ficción escapa de autenticidad en su fotografía, caracterización de personajes y más, pierde todo tipo de interés, al menos por mi parte. Pero en "Nell, la renegada", Disney + lanzó todo su esfuerzo retratando a la perfección la Inglaterra machista y arruinada del 1700 liderada por terratenientes, los casacas rojos y una Escocia completamente a la merced de Gran Bretaña.

Sin dudas, más allá de su vago guion, el cual en realidad cumple con lo que es la serie: una ficción para la familia, atractiva, entretenida y cómica llena de aventura, "Nell, la renegada", cumple con las expectativas aunque no las supera. Con ocho episodios frenéticos desarrolló una trama y una subtrama de cada personaje que son, de todas formas, dignas de ver, pero sin un análisis profundo por detrás.