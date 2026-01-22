Bajaron las tasas de homicidios y robos: las cifras llegaron a mínimos históricos

“El homicidio no es el único indicador para explicar la violencia, pero es el más sólido para entender de qué manera se configura en cada uno de los territorios”, agregó.

El informe también destaca que el 70% de la reducción de homicidios a nivel nacional se concentró en las provincias incluidas en el Plan 90-10. En ese marco, se logró reducir el área donde se concentra el 90% de los homicidios, que pasó de abarcar 193 municipios en 2023 a 180 en 2025, lo que representa el 0,8% del territorio nacional.

"De las 24 jurisdicciones, 15 mejoraron sus tasas de homicidio", resaltó la Ministra.

En cuanto a los robos, el documento oficial señala que en 2025 se produjo un quiebre de la tendencia registrada en años anteriores. La tasa de robos, que incluye tanto simples como agravados, mostró una caída interanual del 20,8%, pasando de 1.007 hechos registrados en 2024 a 798 en 2025 cada 100.000 habitantes.

El informe también resalta el impacto de operativos específicos, como el Plan Bandera, que permitió una reducción del 22% en los homicidios en zonas de despliegue de fuerzas federales en Rosario, y una baja acumulada del 70% en los primeros dos años.

Caen las tasas de homicidio y robo: el informe del Ministerio de Seguridad

