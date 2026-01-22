Bajaron las tasas de homicidios y robos: las cifras llegaron a mínimos históricos
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reveló los datos preliminares de asesinatos y asaltos ocurridos durante 2025 en Argentina.
Las tasas de homicidios dolosos y robos en Argentina registraron una relevante caída durante el año 2025. Así lo revela un informe del Ministerio de Seguridad tomando como base datos de estadísticas preliminares.
En el caso de los homicidios dolosos, durante el año pasado se registraron 3,7 asesinatos cada 100 mil habitantes, lo que representa una caída del 5,6% interanual respecto de 2023, cuando la tasa era de 4,4%. Según el informe oficial, se trata de la tasa más baja de la historia, logro que se repite por segundo año consecutivo.
“Los homicidios dolosos continúan bajando. En diciembre de 2023, la tasa era de 4,4 homicidios cada 100 mil habitantes. El año 2025 cerró con una tasa de 3,7% homicidios cada 100 mil habitantes. Si comparamos la cantidad de vidas desde 2023 a la fecha, son 392 vidas, homicidios que no ocurrieron. Para nosotros es fundamental el dato porque cada vida cuenta”, destacó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en conferencia de prensa.
En el informe se destaca que, durante 2025 se contabilizaron 1.705 víctimas de homicidios dolosos, mientras que en 2023 la cifra había sido de 2.047. Desde el Ministerio señalaron que la reducción acumulada en los últimos dos años de gestión alcanza el 17%, consolidando una tendencia a la baja.
Monteoliva destacó al respecto que “Argentina es, por segundo año consecutivo, el país que presenta la tasa más baja de homicidios en la región".
“El homicidio no es el único indicador para explicar la violencia, pero es el más sólido para entender de qué manera se configura en cada uno de los territorios”, agregó.
El informe también destaca que el 70% de la reducción de homicidios a nivel nacional se concentró en las provincias incluidas en el Plan 90-10. En ese marco, se logró reducir el área donde se concentra el 90% de los homicidios, que pasó de abarcar 193 municipios en 2023 a 180 en 2025, lo que representa el 0,8% del territorio nacional.
"De las 24 jurisdicciones, 15 mejoraron sus tasas de homicidio", resaltó la Ministra.
En cuanto a los robos, el documento oficial señala que en 2025 se produjo un quiebre de la tendencia registrada en años anteriores. La tasa de robos, que incluye tanto simples como agravados, mostró una caída interanual del 20,8%, pasando de 1.007 hechos registrados en 2024 a 798 en 2025 cada 100.000 habitantes.
El informe también resalta el impacto de operativos específicos, como el Plan Bandera, que permitió una reducción del 22% en los homicidios en zonas de despliegue de fuerzas federales en Rosario, y una baja acumulada del 70% en los primeros dos años.
