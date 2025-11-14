Divididos presentó su primer disco en 15 años en el Movistar Arena: todos los detalles

Antes de la escucha, los presentes vieron el documental Sonidos, barro y piel, que repasa la historia del trío y pone el foco en su modo de trabajo: artesanal, obsesivo, atento a las texturas. Esa misma lógica aparece en el álbum, donde conviven arreglos mínimos y explosiones de guitarra marca Mollo, sostenidas por la solidez rítmica de Diego Arnedo y Catriel Ciavarella. Lejos de cualquier impulso retrospectivo, el disco suena a presente puro: inquieto, eléctrico, emocional.

La tapa del disco, que muestra dos retazos de tela unidos con hilo de sutura, también es simbólica. “Esa unión es una expresión de deseo”, explicó Ricardo Mollo, reforzando la idea de un reencuentro musical que tardó en llegar, pero lo hizo con la fuerza de siempre.

Con doce temas y un pulso que alterna crudeza y sensibilidad, Divididos es el regreso esperado de una banda que jamás dejó de estar en movimiento.

Divididos – Divididos (2025)