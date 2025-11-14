Divididos presentó su primer disco en 15 años en el Movistar Arena: todos los detalles
La banda reunió a 8.500 fans para escuchar el álbum completo y ver un documental exclusivo sobre su creación.
En una noche que quedará en la memoria del rock nacional, Divididos volvió a hacer historia con una propuesta tan arriesgada como exitosa: presentar su nuevo álbum, el primero en 15 años, sin interpretar en vivo una sola canción. La banda integrada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella llenó por completo el Movistar Arena con 8.500 personas que aceptaron la invitación a vivir una experiencia distinta: escuchar por primera vez el disco “Divididos”, ver un documental sobre su realización y compartir una charla íntima con el trío.
El encuentro, que se extendió tres horas divididas en tres segmentos de una hora, fue un éxito rotundo. Para muchos fanáticos, se trató de un sueño cumplido. Estar con la banda en el preciso momento del lanzamiento de un nuevo trabajo, algo que Divididos suele reservar para amigos cercanos o la prensa.
El regreso discográfico más esperado del rock: “Divididos”
Grabado en distintas etapas entre 2019 y 2025, Divididos captura un período especialmente movedizo para la banda. Esa temporalidad se percibe en el recorrido del álbum, que reúne canciones inéditas con algunas ya presentes en vivo en los últimos años. “Mundo ganado”, “Insomnio”, “Cabalgata deportiva” y “San Saltarín” encuentran ahora su versión definitiva, mientras que temas como “Aliados en un viaje”, “Monte de olvidos” o “Bafles en el mar” muestran nuevas búsquedas sonoras dentro del universo dividido.
Antes de la escucha, los presentes vieron el documental Sonidos, barro y piel, que repasa la historia del trío y pone el foco en su modo de trabajo: artesanal, obsesivo, atento a las texturas. Esa misma lógica aparece en el álbum, donde conviven arreglos mínimos y explosiones de guitarra marca Mollo, sostenidas por la solidez rítmica de Diego Arnedo y Catriel Ciavarella. Lejos de cualquier impulso retrospectivo, el disco suena a presente puro: inquieto, eléctrico, emocional.
La tapa del disco, que muestra dos retazos de tela unidos con hilo de sutura, también es simbólica. “Esa unión es una expresión de deseo”, explicó Ricardo Mollo, reforzando la idea de un reencuentro musical que tardó en llegar, pero lo hizo con la fuerza de siempre.
Con doce temas y un pulso que alterna crudeza y sensibilidad, Divididos es el regreso esperado de una banda que jamás dejó de estar en movimiento.
Divididos – Divididos (2025)
- Aliados en un viaje
- Monte de olvidos
- Bafles en el mar
- Doña red
- El faro
- Mundo ganado
- San Saltarín
- Vos ya sabrás
- Revienta el Mi Mayor
- Insomnio
- Cabalgata deportiva
- Grillo
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario