La fuerte agresión homofóbica a un protagonista de División Palermo

El discurso de odio del chofer genera escalofríos: "Empezó a hablarme de su religión, la persona era evangelista. Yo no pude decir nada, no pude defenderme, solamente empezó a decirme en ese viaje que era un pecador, que me amaba pero que era un pecador por lo que hacía, que me iba a ir al infierno, que el diablo me hablaba por mi oreja para hacer esas cosas, que él hablaba con Dios y el Espíritu Santo le hablaba... pero más allá de su discurso de religión, fue su juicio de valor en decirme que yo estaba mal y que no podía hacer mi vida porque no era lo que Dios me había mandado".