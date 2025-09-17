Dolor en el mundo del espectáculo: murió actriz de Poliladron, Verdad Consecuencia y otros éxitos de la TV
Se trata de Marta Magaro Silva, quien se había vuelto muy famosa tras una amplia trayectoria en teatro, televisión y cine. Tenía 76 años.
En las últimas horas, la Asociación Argentina de Actores y Actrices dio a conocer una triste noticia para el mundo del espectáculo: murió Marta Magaro Silva, una actriz que se volvió muy reconocida tras formar parte de diversos éxitos televisivos como "Poliladron", "Verdad consecuencia" y más.
En este sentido, la entidad lanzó un sentido mensaje en su página web: "Con profundo pesar despedimos a la actriz Marta Magaro Silva, quien a lo largo de su vida desarrolló una amplia trayectoria en el teatro, la televisión, el cine y la formación actoral, tanto en la Argentina como en Francia. Acompañamos con nuestras más sentidas condolencias a su compañero, el actor Hugo Anganuzzi, a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este doloroso momento".
Asimismo, confirmaron que la despedida a la artista será en la casa velatoria Zuccotti Hnos (Thames 1164, CABA) este miércoles, entre las 18 y las 22 horas, y el jueves entre las 8 y las 9 de la mañana. Luego, 9:30 de esa misma jornada se llevará a cabo el último adiós en la capilla del Cementerio de la Chacarita, donde será enterrada.
Quién era Marta Magaro Silva
Nacida el 25 de julio de 1949, la actriz recientemente fallecida tuvo un comprometido lazo de unión con el sindicato de actores y actrices, participando de numerosas actividades y movilizaciones. Se formó con importantes referentes de la escena, entre ellos Augusto Fernandes y Martín Adjemian, y se especializó en comicidad junto a Henny Trayles, Néstor Romero y Néstor Sabatini.
En el teatro argentino participó en una cartelera variada. Entre sus actuaciones se destacan Por qué las estrellas brillan y después explotan, Multitudes, Karmático, Ejecutor 14, La familia Núñez, El Massetazo, La casa de Bernarda Alba, Las extranjeras, La otra escena, Poca cosa, Las chicas del mambo, Las máquinas de hacer nada, La casa del crimen y Severa vigilancia, entre muchas otras.
Además, durante su estadía en Francia, llevó adelante una destacada labor teatral y actuó en obras como Le suicidaire (premiada en el Festival Nacional de Teatro Francés), Noce de sang, El superhombre del futuro y Hamlet, entre otras.
En la televisión argentina, Marta participó en numerosas ficciones: Los secretos de papá, RRDT, Poliladron, Verdad Consecuencia, Gerente de familia, Dejate querer, La Piñata y Dónde estás amor de mi vida.
En tanto, su carrera cinematográfica incluye títulos como Desbordar (por una sociedad sin manicomios), Diario para un cuento, El hombre de la deuda externa y El exilio de Gardel. También formó parte de los cortometrajes Pequeñas costumbres, Shabat Shalom, Fue, La carta y La pradera, además de haber actuado en Francia en el film Cocorico.
Participó en campañas publicitarias nacionales e internacionales para Garbarino, Pepsi, MTV, Parral Riojano, Canal 9, Crush Diet, Camello y Diarco, y apareció en el videoclip de La argentinidad al palo de La Bersuit. En su faceta como docente, en Francia dictó cursos de teatro para hijos de inmigrantes y adultos, así como en el Théâtre de L’Alumette.
En la Argentina, brindó formación para niños, adolescentes y adultos en Falsa Escuadra y en la Escuela Villa Devoto, además de llevar adelante cursos de teatro en francés en el Teatro Luz y Fuerza y en Cyranoarte.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario