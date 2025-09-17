Dolor en el mundo del espectáculo: murió actriz de Poliladron, Verdad Consecuencia y otros éxitos de la TV

Además, durante su estadía en Francia, llevó adelante una destacada labor teatral y actuó en obras como Le suicidaire (premiada en el Festival Nacional de Teatro Francés), Noce de sang, El superhombre del futuro y Hamlet, entre otras.

En la televisión argentina, Marta participó en numerosas ficciones: Los secretos de papá, RRDT, Poliladron, Verdad Consecuencia, Gerente de familia, Dejate querer, La Piñata y Dónde estás amor de mi vida.

En tanto, su carrera cinematográfica incluye títulos como Desbordar (por una sociedad sin manicomios), Diario para un cuento, El hombre de la deuda externa y El exilio de Gardel. También formó parte de los cortometrajes Pequeñas costumbres, Shabat Shalom, Fue, La carta y La pradera, además de haber actuado en Francia en el film Cocorico.

Participó en campañas publicitarias nacionales e internacionales para Garbarino, Pepsi, MTV, Parral Riojano, Canal 9, Crush Diet, Camello y Diarco, y apareció en el videoclip de La argentinidad al palo de La Bersuit. En su faceta como docente, en Francia dictó cursos de teatro para hijos de inmigrantes y adultos, así como en el Théâtre de L’Alumette.

En la Argentina, brindó formación para niños, adolescentes y adultos en Falsa Escuadra y en la Escuela Villa Devoto, además de llevar adelante cursos de teatro en francés en el Teatro Luz y Fuerza y en Cyranoarte.