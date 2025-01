Dónde fue la primera salida de uno de los recientes eliminados de Gran Hermano: "La pasión es la pasión"

Tras el anuncio de Santiago del Moro de que le tocaba abandonar el juego, Carlos no dudó en volver a disfrutar de la vida cotidiana y de uno de sus grandes amores. No, no estamos hablando de sus hijos, sino de Racing.

carlos tocco gran hermano racing.jpg

El ex Gran Hermano estuvo presente en la goleada de la Academia a Belgrano, por 4-0, con doblete de Maravilla Martínez y tantos de Vietto y Balboa. De esta manera, "Cali" gritó "gol" cuatro veces en el Cilindro de Avellaneda y demostró por qué es bueno también estar fuera de la casa más famosa: "La pasión es la pasión".

Así fue la eliminación de Carlos Tocco de Gran Hermano

Como se mencionó anteriormente, el pasado domingo 20 de enero, "Cali" debió abandonar la casa más famosa del país, en una placa con voto positivo. El problema de que la gente vote por el que quiere que se quede en el juego, es que están más expuestos aquellos que menos apoyo tienen en el "afuera".

De todos modos, la salida de Carlos sorprendió a toda la casa y al público, que aseguraban que "Devi" estaba más complicado en esa semana. Sin embargo, el correntino demostró que tiene aguante afuera de la casa y que dará todo por seguir en la competencia.

eliminacion carlos gran hermano.mp4