Dónde ver "Walker, Texas Ranger"con Chuck Norris: streaming pago y opciones gratis para recordarlo
Tras la conmoción por la partida de Chuck Norris, su serie más icónica vuelve al radar. De qué trata este clásico de la televisión de los 90 y cómo verla.
La inolvidable huella que dejó Chuck Norris en el mundo del entretenimiento no solo se limitó a la pantalla grande. Durante casi una década, el actor se adueñó de la televisión mundial protagonizando "Walker, Texas Ranger", una exitosa serie de acción, drama y suspenso emitida originalmente por la cadena CBS entre 1993 y 2001.
Hoy, ante el deseo de miles de fanáticos de las series con ganas de revivir sus mejores patadas y escenas de riesgo, la serie vuelve a posicionarse como una de las más buscadas en las plataformas digitales.
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La historia: justicia a la antigua usanza con Chuck Norris
La trama sigue los pasos de Cordell Walker (Norris), un veterano Ranger de Texas encargado de proteger la ciudad de Dallas de los criminales. Fiel a su estilo, Walker cree en enfrentar a los delincuentes a la antigua usanza: luchando cuerpo a cuerpo contra ellos. Su particular intuición se guía por los instintos que desarrolló durante su infancia, época en la que vivió en una reserva indígena junto a su tío Ray tras la trágica muerte de sus padres.
Para equilibrar la balanza, la serie le asigna un compañero diametralmente opuesto: James Trivette. Este exjugador de los Dallas Cowboys no comparte los rudos métodos de Walker y prefiere utilizar técnicas modernas para resolver los crímenes, apoyándose en el uso de computadoras y teléfonos celulares.
El equipo se completa con dos figuras clave:
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CD Parker: El mentor y antiguo compañero de Walker. Un Ranger retirado que ahora es dueño de un bar-restaurante especializado en cocina del oeste y música country, donde suele asesorar al protagonista en los casos más difíciles.
Alex Cahill: La hermosa, fuerte e inteligente fiscal adjunta texana. Ella es la encargada de ponerle un freno a los instintos del dúo, asegurándose de que Walker y Trivette cumplan con las normas legales para poder atrapar y condenar a los criminales.
Dónde ver las 9 temporadas: opciones gratis y de pago
Para quienes deseen maratonear este clásico de la televisión (calificado para mayores de 14 años), el mercado del streaming actual ofrece diversas alternativas que se ajustan a todos los bolsillos para disfrutar de sus 9 temporadas completas:
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Opciones Gratuitas: La serie completa se encuentra disponible bajo la modalidad "Gratis", generalmente en plataformas de streaming que se sostienen mediante la inclusión de pausas publicitarias (FAST).
Por Suscripción: Las nueve temporadas están incluidas en los catálogos de servicios de transmisión por suscripción mensual.
Compra o Alquiler digital: Para quienes prefieren adquirir el contenido de forma definitiva o alquilarlo, existen tiendas digitales que ofrecen las temporadas completas con precios que parten desde los US$5.97, US$6.99 o US$9.99 por temporada, dependiendo de la plataforma elegida y la calidad de imagen.
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