Dónde ver "Walker, Texas Ranger"con Chuck Norris: streaming pago y opciones gratis para recordarlo

La historia: justicia a la antigua usanza con Chuck Norris

image Chuck Norris en Walker Texas Ranger

La trama sigue los pasos de Cordell Walker (Norris), un veterano Ranger de Texas encargado de proteger la ciudad de Dallas de los criminales. Fiel a su estilo, Walker cree en enfrentar a los delincuentes a la antigua usanza: luchando cuerpo a cuerpo contra ellos. Su particular intuición se guía por los instintos que desarrolló durante su infancia, época en la que vivió en una reserva indígena junto a su tío Ray tras la trágica muerte de sus padres.