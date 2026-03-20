Las 10 mejores películas de Chuck Norris según IMDb: el ranking definitivo para recordar a la leyenda

Las 10 mejores películas de Chuck Norris según IMDb

Para honrar su memoria y su vasto legado en la pantalla grande, la mejor manera es repasar su filmografía. Tomando como referencia a IMDb (Internet Movie Database), la plataforma de cine más importante e influyente de internet, este es el ranking de las 10 mejores películas del ídolo según la valoración de los usuarios: