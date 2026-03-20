Las 10 mejores películas de Chuck Norris según IMDb: el ranking definitivo para recordar a la leyenda
Tras la muerte de Chuck Norris, un viaje a pura acción y artes marciales guiado por las calificaciones de la base de datos de cine más importante de internet.
La partida de Chuck Norris ha dejado un inmenso vacío en Hollywood y en millones de fanáticos alrededor del mundo. Con su estilo inconfundible, sus icónicas patadas voladoras y su dureza inquebrantable, redefinió el cine de acción y se consolidó como un símbolo absoluto de la cultura pop.
IMPORTANTE: Calendario 2026: la tajante diferencia entre feriado oficial y día no laborable que decretó Javier Milei
Las 10 mejores películas de Chuck Norris según IMDb
Para honrar su memoria y su vasto legado en la pantalla grande, la mejor manera es repasar su filmografía. Tomando como referencia a IMDb (Internet Movie Database), la plataforma de cine más importante e influyente de internet, este es el ranking de las 10 mejores películas del ídolo según la valoración de los usuarios:
Top ten
10. Mr. Karate, el destructor (1981)
-
Calificación IMDb: 5.6
La trama: La sed de justicia empuja a un policía de narcóticos encubierto de San Francisco a emprender una cruzada letal: vengar la muerte de su compañero y destruir desde adentro una inmensa red de contrabando de drogas operada por las temibles tríadas chinas.
9. Marcado para morir (1982)
-
Calificación IMDb: 5.6
La trama: La tranquilidad de un guardia de seguridad de un casino se hace añicos cuando la peligrosa mafia de Hong Kong comienza a amenazar a sus amigos. Para protegerlos, no le quedará otra opción que recurrir a su letal conocimiento en la violencia física.
8. La calle del terror (1988)
-
Calificación IMDb: 5.2
La trama: El detective Danny logró atrapar a "Terror", un despiadado asesino en serie de mujeres jóvenes. Tres años después, justo cuando Danny está a punto de convertirse en padre, el criminal escapa de la cárcel y vuelve a matar, desatando una cacería personal.
7. Firewalker (1986)
-
Calificación IMDb: 5.1 (8.6 mil votos)
La trama: Cambiando un poco el registro hacia la comedia de aventuras, Norris hace dupla con el ganador del Oscar Louis Gossett Jr. Ambos interpretan a un par de intrépidos aventureros que intentan encontrar un mítico tesoro escondido.
6. Code of Silence (1985)
-
Calificación IMDb: 6.1 (11 mil votos)
La trama: Un tenaz policía de Chicago queda atrapado en medio de una sangrienta guerra de pandillas. Su situación empeora cuando sus propios compañeros del departamento comienzan a evitarlo por su insistencia en acabar con un policía corrupto e irresponsable.
Top five
ADEMÁS: Calendario 2026: Javier Milei apagó el feriado del lunes 23 de marzo y lo sesgó a un grupo de privilegiados
5. Camino al infierno (1994)
-
Calificación IMDb: 4.8
La trama: Dirigida por su hermano, Aaron Norris. Dos policías de la ciudad de Chicago (Norris y Calvin Levels) se sumergen en la investigación de un brutal asesinato, pero la cacería policial da un giro oscuro cuando se topan con un antiguo demonio.
4. El dragón (1972)
-
Calificación IMDb: 7.1 (44 mil votos) - La cinta mejor puntuada del ranking
La trama: Un clásico indiscutido de las artes marciales que unió a dos leyendas. Dirigida y protagonizada por Bruce Lee, sigue a un hombre que visita a su familia en Italia y los ayuda a defender su restaurante del violento acoso de los mafiosos locales.
Podio
3. Prisioneros de guerra (1984)
-
Calificación IMDb: 5.5 (18 mil votos)
La trama: En el papel del coronel Braddock, emprende una peligrosa misión en las profundidades de la selva de Vietnam con un único objetivo: encontrar el campo del que él mismo escapó y liberar a los estadounidenses que aún permanecen cautivos.
2. McQuade, el lobo solitario (1983)
-
Calificación IMDb: 6.3 (15 mil votos)
La trama: Norris interpreta a un rudo Ranger de Texas que, tras ayudar a la policía local, apunta todos sus cañones contra un capo de la droga (David Carradine). La tensión crece al descubrir que ambos son expertos en artes marciales y están interesados en la misma mujer.
1. La fuerza Delta (1986)
-
Calificación IMDb: 5.7 (24 mil votos)
La trama: Todo un ícono de los ochenta. Después de que un avión de pasajeros es secuestrado por un grupo de terroristas, la unidad de élite conocida como la Fuerza Delta es enviada para resolver la crisis. Acción pura bajo la dirección de Menahem Golan.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario