"Drácula" de Luc Besson: oscuridad, redención y amor con la nueva versión de un clásico

dracula 2025

El trabajo actoral es, sin dudas, uno de los pilares que sostiene esta producción. Caleb Landry Jones y Zoe Sidal logran una conexión espectacular, entregando actuaciones que conmueven tanto juntos como por separado. Sin embargo, es Matilda de Angelis quien seduce con una forma "desquiciada" de entrar en personaje, en su versión más luminosa y también en la más oscura, demostrando una versatilidad que le da al film una energía única.

Bajo la atenta dirección de Besson, el elenco se convierte en el corazón de esta historia, explorando los matices de un romance que trasciende el tiempo y la muerte.

"Drácula" de Luc Besson es una obra de arte que, lejos de ser otra película de vampiros, se atreve a ofrecer una nueva visión del personaje más icónico, enfocándose en la esencia del amor y la redención. Con un ritmo que crece en intensidad y una estética visual deslumbrante, la película demuestra que el clásico puede ser reinventado con una sensibilidad moderna y una profunda emoción. Es una historia hermosa que te dejará pensando en las infinitas dimensiones del amor, la pérdida y la espera.

drácula 2025

Sinopsis oficial de "Drácula"

"Drácula" reinterpreta el mito del vampiro a través de una narrativa profundamente emocional, donde el amor trasciende el tiempo y la muerte. La historia sigue a un príncipe del siglo XV que, tras perder a su esposa, desafía a Dios y se transforma en vampiro. Siglos después, en el Londres del siglo XIX, encuentra a una mujer que parece ser el reflejo de su amada perdida, iniciando una persecución que sellará su destino.