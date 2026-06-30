Drama romántico: la conmovedora película turca del momento que combina romance y alta cocina

Con una narrativa que combina drama, romance y gastronomía, Umami muestra la presión que existe detrás de las cocinas de alta gama y cómo los desafíos personales pueden influir incluso en los momentos más decisivos.

El trailer oficial permite apreciar el ritmo intenso que atraviesa toda la historia, mostrando tanto la exigencia del trabajo dentro de la cocina como los conflictos sentimentales que enfrentan los protagonistas.

Reparto de Umami

El elenco reúne a algunos de los actores más reconocidos de la industria audiovisual turca:

Burak Deniz como Sina Bora.

como Sina Bora. Öykü Karayel .

. Ulvi Kahyaolu .

. Arya Su Altoklar .

. Onur Ünsal.

Las interpretaciones, sumadas a la ambientación dentro de un restaurante de lujo, convierten a la película en una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias humanas con un fuerte componente emocional.

Tráiler de Umami