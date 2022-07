"No fue por sobredosis": la frase del papá de Jazmín De Grazia

Con razón, Ricardo De Grazia fue contundente con el diario que difundió con doble edición las fotos del cadáver de Jazmín: “Fue un acto de crueldad terrible, de una bajeza humana, de humillación, hacia alguien que no se podía defender”.

Y profundizó: “Fue una insensibilidad absoluta hacia sus seres queridos, de un amarillismo terrible, de la necesidad de dar una noticia, con el morbo supremo de vender más diarios, ya que hicieron dos tiradas más. Y luego, obligados por la Corte, en un espacio sin título, pusieron lo que les habían impuesto... ¿qué más te puedo decir? ¿que compraron las fotos para publicarlas? ¡Basta por favor!”.

Fernanda Iglesias reveló parte de la conversación que tuvo con Ricardo, que no puede evitar las lágrimas cada vez que recuerda a su hija. “Me dijo que se acostumbró a vivir con el dolor”, señaló la panelista. El papá recordó la escena de su muerte y según su testimonio, todo se dio diferente a lo que contaron.

Jazmín solía tener la bañadera llena de agua y la usaba para refrescarse durante el día. Estaba comiendo un sándwich hecho con galletas de arroz, cuando algo la impulsó a dejarlo a medio comer, sacarse el short que fue encontrado en el piso y meterse en el agua.

“Me dijo que la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio con lesión de vieja data. Lo que él me remarcó es que no se murió por una sobredosis. La autopsia reveló eso: tuvo el infarto cuando se ahogó”, aclaró Fernanda.