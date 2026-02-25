Laura Ubfal y Marisa Brel volvieron a protagonizar un tenso cruce al aire: "Sos violenta"

Todo comenzó en medio del debate cuando Ubfal lanzó una crítica directa hacia su compañera: "Marisa siempre estás defendiendo a los que tienen sospecha de violencia", comentario que encendió inmediatamente la discusión. Sin quedarse callada, Brel respondió con dureza y apuntó contra la postura de la periodista: "Vos que defendiste a Furia, la más violenta de Gran Hermano, el gordo Carrera fue un jugadorazo, tenía una relación tóxica con Romina y una vez se enojó y se condenó la situación".