Laura Ubfal y Marisa Brel volvieron a protagonizar un tenso cruce al aire: "Sos violenta"
Las panelistas protagonizaron un fuerte momento al aire durante un debate sobre Gran Hermano Generación Dorada.
Un intenso momento televisivo se vivió en LAM cuando Marisa Brel y Laura Ubfal mantuvieron un fuerte cruce mientras analizaban la participación de Eduardo Carrera en Gran Hermano Generación Dorada y la polémica que rodeó su paso por el programa.
Todo comenzó en medio del debate cuando Ubfal lanzó una crítica directa hacia su compañera: "Marisa siempre estás defendiendo a los que tienen sospecha de violencia", comentario que encendió inmediatamente la discusión. Sin quedarse callada, Brel respondió con dureza y apuntó contra la postura de la periodista: "Vos que defendiste a Furia, la más violenta de Gran Hermano, el gordo Carrera fue un jugadorazo, tenía una relación tóxica con Romina y una vez se enojó y se condenó la situación".
El intercambio fue escalando y el clima en el estudio se volvió cada vez más tenso. Brel redobló la apuesta y expresó: "Vos sos violenta, porque dijiste cosas muy violentas, y defendes a todos los violentos de Gran Hermano", para luego intentar poner un freno a la discusión con un pedido directo: "Estamos grandes las dos déjame en paz".
Lejos de calmarse, el momento cerró con una frase contundente de la panelista dirigida a su colega: "¿Qué te pasa conmigo? Años que me tenes harta Ubfal, sos una persona infumable". El cruce rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del ciclo debatieron quién tuvo razón y destacaron la intensidad del intercambio que dejó uno de los momentos más picantes del programa.
Vale destacar que, según se dejó entrever durante la discusión, el conflicto entre ambas no estaría ligado únicamente a diferencias de opinión televisivas, sino también a cuestiones personales que arrastran desde hace tiempo. El tono del intercambio evidenció que existen tensiones previas fuera del aire, lo que terminó potenciando el cruce y llevando la discusión a un terreno mucho más íntimo que profesional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario