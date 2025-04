Edith Hermida fulminó a Viviana Canosa: "No sé quién te subió a ese púlpito"

Luego Hermida dijo: “Nosotros hacemos informes. ¿No entendés la tele? Hace 34 años que hacés televisión. ¿No entendés la dinámica de la tele, Viviana Canosa?”. Y agregó: “En los peores momentos de Viviana Canosa, en los que todo el mundo la hizo pelota por cosas que ella hizo en este canal, nosotros fuimos bastante livianos en las críticas”.

“No sé qué está diciendo con respecto a Bendita. Ella dice: ‘Beto me trataba bien fuera del aire’. Obvio, porque Beto trata bien a todo el mundo. Te cruzaba en los pasillos y te trataba bien porque nosotros estamos acostumbrados a tratar bien a la gente”, concluyó.

Beto Casella le respondió sin filtros a Viviana Canosa: "Tengo cámara hace 30 años"

Beto Casella se metió de lleno en el escándalo que se generó tras las denuncias de Viviana Canosa y defendió a Lizy Tagliani. Al escucharlo, la periodista lo acusó de estas buscando cámara y el conductor no dudó en responderle.

"Capaz que el criterio de ella es todo el que no me apoye en esta cruzada recibirá castigo", comenzó picante el conductor de Bendita TV en diálogo con Puro Show, y sumó: "Yo tengo cámara hace 30 años".

"Tiene que entender que nosotros hace 20 años estamos haciendo un programa de lo que pasa en la tele y ella está protagonizando algo picante", explicó sin filtros Beto Casella y apuntó contra Viviana Canosa: "Lo que me llama la atención es que ya durante el día de hoy hay dos veces que se desdijo. Esto que era tan fuerte hace 48 horas, la secuencia es rara". Por último, el profesional expresó sobre Lizy Tagliani: "Mi opinión no importa, pero yo no le soltaría la mano a Lizy".