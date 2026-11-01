OnlyFans: una exfigura de Baywatch, de 57 años, ganó US$300 mil en sólo tres meses
Erika Eleniak, la actriz que alcanzó la fama con Baywatch, sorprendió al revelar el dinero que logró con Onlyfans
Erika Eleniak volvió a captar la atención por un giro en su vida profesional. A los 57 años, la actriz que alcanzó la popularidad internacional por interpretar a Shauni McClain en Baywatch encontró una nueva oportunidad en OnlyFans, donde consiguió cifras sorprendentes desde su desembarco en la plataforma.
Durante su primer mes, la artista habría alcanzado cerca de 10 mil suscriptores. En un comienzo, sus ingresos rondaban los 10 mil dólares semanales, aunque el crecimiento de su comunidad impulsó considerablemente la recaudación. En apenas tres meses, habría conseguido acumular unos 300 mil dólares.
El contenido que Erika Eleniak comparte en OnlyFans
Lejos de limitar su propuesta a las publicaciones tradicionales de la plataforma, la actriz eligió desarrollar un perfil con contenido relacionado con su vida personal. Allí comparte fotografías, videos en la playa, momentos de su rutina cotidiana e incluso imágenes de sus pies, uno de los pedidos frecuentes de sus suscriptores.
Eleniak explicó cómo relaciona esta nueva experiencia con una etapa importante de su carrera: “Prácticamente crecí en la playa con un traje de baño rojo, así que siento que esto cierra un ciclo, solo que ahora yo tomo las decisiones”.
La intérprete también destacó que disfruta de poder mostrar una faceta diferente, alejada del personaje que la acompañó durante tantos años. “Llevo décadas siendo Erika de Baywatch, pero OnlyFans muestra una cara mía que la gente no ha visto. Es algo personal, divertido y sin filtros”, aseguró.
De Baywatch a una nueva etapa profesional
La trayectoria de Erika Eleniak comenzó cuando todavía era una niña. Uno de sus primeros trabajos destacados fue su participación en E.T., el extraterrestre, la reconocida película dirigida por Steven Spielberg.
Sin embargo, su consagración llegó en 1989, cuando se incorporó a Baywatch para interpretar a Shauni McClain. Allí compartió elenco con David Hasselhoff y permaneció hasta 1992, formando parte de una de las ficciones televisivas más populares de aquella época.
Luego de abandonar la serie, continuó trabajando en películas y producciones de suspenso, aunque no volvió a alcanzar un fenómeno de repercusión comparable al de la ficción que la hizo conocida en todo el mundo.
A sus 57 años, la actriz encontró en OnlyFans una alternativa para mantenerse conectada con sus seguidores y manejar sus propias publicaciones. Incluso, dejó una particular invitación para quienes se interesan por uno de los contenidos más pedidos de su perfil: “Si viniste buscando ver mis pies descalzos en la arena, te prometo que no te decepcionará”.
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