OnlyFans: una exfigura de Baywatch, de 57 años, ganó US$300 mil en sólo tres meses

De Baywatch a una nueva etapa profesional

La trayectoria de Erika Eleniak comenzó cuando todavía era una niña. Uno de sus primeros trabajos destacados fue su participación en E.T., el extraterrestre, la reconocida película dirigida por Steven Spielberg.

Sin embargo, su consagración llegó en 1989, cuando se incorporó a Baywatch para interpretar a Shauni McClain. Allí compartió elenco con David Hasselhoff y permaneció hasta 1992, formando parte de una de las ficciones televisivas más populares de aquella época.

Luego de abandonar la serie, continuó trabajando en películas y producciones de suspenso, aunque no volvió a alcanzar un fenómeno de repercusión comparable al de la ficción que la hizo conocida en todo el mundo.

A sus 57 años, la actriz encontró en OnlyFans una alternativa para mantenerse conectada con sus seguidores y manejar sus propias publicaciones. Incluso, dejó una particular invitación para quienes se interesan por uno de los contenidos más pedidos de su perfil: “Si viniste buscando ver mis pies descalzos en la arena, te prometo que no te decepcionará”.