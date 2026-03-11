Eduardo Carrera reveló su dura historia de vida en Gran Hermano: "Agarraba una cadena y me pegaba"

Embed - Gran Hermano on Instagram: "La fuerte historia familiar de Eduardo que movilizó a todos en la casa #GranHermano #GeneraciónDorada" View this post on Instagram

Un pasado que lo marcó

A medida que avanzaba su relato, Eduardo explicó que, aunque logró salir adelante con el paso del tiempo, hay recuerdos que permanecen muy presentes.

“Pero bueno, no me lo voy a sacar nunca de por vida. Mi hermana no se acuerda de nada. Yo me acuerdo patente de todo. Me acuerdo hasta el día que mis papás se separaron. Yo tendría dos años. No me pregunten cómo pero yo me acuerdo”, describió.

Sus compañeros escucharon el testimonio con mucha atención y algunos reaccionaron con gestos de incredulidad y tristeza ante la violencia que relataba haber sufrido durante su infancia.

Hacia el final de su relato, el participante también habló del vínculo con su madre y del proceso personal que atravesó para sanar esas heridas: “Necesité muchísimo a mi mamá. No la juzgo a mi mamá. La respeto y la perdono porque es la forma de sanar esta herida que tengo dentro. Ella salía porque era joven y me había tenido muy joven. Lo que no sabía es lo que hacía mi abuela. Siempre traté de hacer reír a los demás porque era la forma de zafar de lo que podía pasar a la noche”.