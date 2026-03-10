El dato demoledor del premio de Gran Hermano: lo que podía comprar el ganador en 2001 vs. el ganador de 2026

Propiedades: En aquel entonces, un departamento estándar de tres ambientes en barrios acomodados de la Ciudad de Buenos Aires promediaba los US$ 40.000 a US$ 50.000 . Con su premio, el campeón podía comprar dos departamentos amplios e incluso un tercero más pequeño (tipo monoambiente) para alquilar, asegurándose una renta de por vida.

Vehículos 0 km: Un auto de entrada de gama nuevo rondaba los US$ 10.000 y US$ 12.000. Si el ganador lo deseaba, podía ir a una concesionaria y comprarse diez vehículos 0 km al contado.

Gran Hermano 2001 vs. hoy: cuánto cobrarían los ganadores si se ajustara por inflación, dólar y salarios

Para qué alcanza el premio de Gran Hermano 2026

La devaluación de la moneda local golpeó fuertemente el monto real de los premios televisivos. Si tomamos los $70.000.000 del campeón de 2026 y los dividimos por la cotización del dólar actual ($1.420), el pozo final equivale a apenas US$ 49.295.

Propiedades: Con poco menos de 50 mil dólares en el mercado inmobiliario actual de la Ciudad de Buenos Aires, el ganador de hoy apenas podría comprar un solo monoambiente o un departamento de dos ambientes chico en barrios más periféricos. Lejos quedó el sueño de comprar múltiples propiedades.

Vehículos 0 km: Actualmente, los autos más económicos del mercado local arrancan en valores cercanos a los $18.000.000 a $20.000.000 de pesos. Con los 70 millones del premio actual, el ganador podría adquirir tres o como máximo cuatro vehículos básicos, menos de la mitad de los que podía comprar su par en 2001.

En conclusión, la inflación y las devaluaciones acumuladas transformaron un premio que hace 25 años resolvía la vida financiera de varias generaciones, en un monto que hoy apenas alcanza para una primera vivienda modesta.