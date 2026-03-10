El primer ganador de Gran Hermano en el mundo está "arrepentido" de haber entrado a la casa
En 1999 se estrenó la primera versión de GH en Países Bajos teniendo como primer ganador a un joven de 22 años que hoy lamenta su ingreso a la casa.
En septiembre de 1999, un joven exmilitar neerlandés de 22 años cruzó el umbral de una vivienda en Almere sin sospechar que aquel acto de audacia marcaría un antes y un después en la cultura de masas. Bart Spring in ’t Veld no solo se inscribía en un experimento social, sino que estaba a punto de convertirse en el primer ganador de la historia de Gran Hermano a nivel mundial, transformándose en una celebridad instantánea cuyo legado, un cuarto de siglo después, sigue teñido de ambigüedad.
Lo que hoy conocemos como un formato global e incombustible tuvo su origen en los Países Bajos el 16 de septiembre de 1999. El concepto era tan sencillo como disruptivo: filmar y grabar a un grupo de desconocidos las 24 horas del día. Bart, quien venía de pasar cuatro años en el ejército, vio en el encierro una oportunidad económica y un reto personal. Según relató tiempo después, la disciplina militar fue su mejor herramienta para soportar la vigilancia constante.
El proceso de selección fue feroz. De 3.000 aspirantes, solo nueve fueron elegidos tras rigurosos exámenes físicos y psicológicos. El día del estreno, un equipo de producción lo notificó con una frase que hoy es leyenda: “Big brother wants you” (El Gran Hermano te quiere).
Dentro de la casa, el aislamiento era total. Los participantes no tenían noción de la magnitud del éxito exterior, donde la final llegó a congregar a 3,5 millones de espectadores. Bart recordaba con ironía que, al ver a miles de personas en la puerta al salir, bromeaban pensando que eran los únicos que los habían visto.
Uno de los hitos de aquella temporada fue su encuentro íntimo con su compañera Sabine Wendel, captado por cámaras infrarrojas. Sobre aquel episodio, que generó un revuelo mediático sin precedentes, Bart mantuvo una postura relajada: “Supongo que fue lo más atrevido que alguien hizo en la casa... No hablé con mi familia sobre eso. Creo que estaban sentados frente al televisor así diciendo: ‘¿qué hiciste esta vez?’”.
Tras ganar el premio de 250.000 florines (unos US$110.000 actuales), la realidad lo golpeó con violencia. La imposibilidad de caminar por la calle sin ser asediado por la prensa sensacionalista lo llevó a una relación de rechazo con su propia fama. “No suelo dar entrevistas... Me escondo de la prensa”, confesaba un año después del triunfo, asegurando que el estrellato le resultaba asfixiante porque la gente sentía que lo conocía íntimamente.
Respecto al dinero, Bart reconoció con honestidad que la suma se esfumó rápidamente entre viajes y noches de bar con amigos, admitiendo que, al no ser un hombre de negocios, debió haber buscado asesoramiento financiero.
La trayectoria de Bart tras el reality fue errática. Pasó por 38 trabajos diferentes, desde conductor de radio —su medio favorito— y moderador de debates escolares, hasta empleado en una empresa de amianto o asesor laboral en una prisión durante la pandemia. Fue en este último rol donde su experiencia de encierro cobró un valor social, al poder empatizar con los internos sobre la privación de la libertad.
A pesar de su inteligencia para ganar el juego, su balance final es agridulce. “Soy lo suficientemente inteligente como para haberlo ganado, pero no lo suficientemente tonto como para que me guste”, sentenció, añadiendo con contundencia: “No estoy orgulloso”.
Hoy, tras haber creado una obra de teatro para dar un cierre simbólico a su etapa mediática, Bart expresa su deseo de emigrar a Namibia, buscando distanciarse definitivamente de la Unión Europea y de su pasado televisivo. Su historia es la de un hombre que, tras vivir bajo el ojo de todos, decidió construir una fortaleza mental para proteger lo único que le pertenece: su privacidad. Como él mismo le dijo al New York Times: “¡Tengo una pared adentro de la cabeza!”.
