El primer ganador de Gran Hermano en el mundo está "arrepentido" de haber entrado a la casa

Tras ganar el premio de 250.000 florines (unos US$110.000 actuales), la realidad lo golpeó con violencia. La imposibilidad de caminar por la calle sin ser asediado por la prensa sensacionalista lo llevó a una relación de rechazo con su propia fama. “No suelo dar entrevistas... Me escondo de la prensa”, confesaba un año después del triunfo, asegurando que el estrellato le resultaba asfixiante porque la gente sentía que lo conocía íntimamente.

Respecto al dinero, Bart reconoció con honestidad que la suma se esfumó rápidamente entre viajes y noches de bar con amigos, admitiendo que, al no ser un hombre de negocios, debió haber buscado asesoramiento financiero.

La trayectoria de Bart tras el reality fue errática. Pasó por 38 trabajos diferentes, desde conductor de radio —su medio favorito— y moderador de debates escolares, hasta empleado en una empresa de amianto o asesor laboral en una prisión durante la pandemia. Fue en este último rol donde su experiencia de encierro cobró un valor social, al poder empatizar con los internos sobre la privación de la libertad.

A pesar de su inteligencia para ganar el juego, su balance final es agridulce. “Soy lo suficientemente inteligente como para haberlo ganado, pero no lo suficientemente tonto como para que me guste”, sentenció, añadiendo con contundencia: “No estoy orgulloso”.

Hoy, tras haber creado una obra de teatro para dar un cierre simbólico a su etapa mediática, Bart expresa su deseo de emigrar a Namibia, buscando distanciarse definitivamente de la Unión Europea y de su pasado televisivo. Su historia es la de un hombre que, tras vivir bajo el ojo de todos, decidió construir una fortaleza mental para proteger lo único que le pertenece: su privacidad. Como él mismo le dijo al New York Times: “¡Tengo una pared adentro de la cabeza!”.