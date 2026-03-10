Santiago "Tato" Algorta y Luchi Patrone de Gran Hermano comenzarán a estudiar una carrera: cuál es
Luego de su salida de GH, los influencers confirmaron que empiezan una carrera universitaria y en sus historias contaron cuál es. Los detalles.
La vida después de la casa de Gran Hermano 2025 continúa abriendo puertas para sus protagonistas, quienes ahora buscan cimentar su presencia en los medios de comunicación desde la formación académica. Santiago "Tato" Algorta, el gran ganador de la última edición, y su compañera Luchi Patrone, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que han comenzado una etapa de estudios universitarios en conjunto.
La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales, donde el vínculo que forjaron durante el encierro televisivo demostró haber trascendido la pantalla para convertirse en un apoyo mutuo en la vida civil. Mediante una fotografía capturada dentro de un aula, el campeón del programa de Telefe compartió la primicia de su ingreso al mundo universitario.
Aunque los jóvenes ya cuentan con una exposición mediática considerable, el paso que han dado refleja una intención clara de adquirir herramientas técnicas para sostener sus carreras a largo plazo. Según lo revelado por el propio Algorta en sus historias de Instagram, la disciplina elegida por ambos es la tecnicatura en Periodismo.
"Primer día de clases de Periodismo", fue la frase que escribió Tato para acompañar la imagen donde se los ve listos para iniciar el cursado. Si bien optaron por mantener en reserva el nombre de la institución académica donde se inscribieron, el anuncio fue recibido con entusiasmo por su comunidad de fanáticos, quienes celebraron la decisión de "profesionalizarse" en un ámbito que ya les resulta familiar.
El inicio de esta carrera universitaria llega en un momento de gran intensidad laboral para la dupla. Lejos de alejarse de la industria que los vio nacer como figuras públicas, ambos se han consolidado como piezas estables de la programación actual.
Hoy en día, tanto Algorta como Patrone se desempeñan como analistas en Gran Hermano Generación Dorada, el nuevo ciclo de Telefe. Por su parte, Luchi Patrone atraviesa un presente particularmente activo, diversificando sus intereses en distintos soportes:
-
Radio: Forma parte de El Club del Moro, el programa líder de La 100, junto a Santiago del Moro.
Streaming: Participa activamente en las transmisiones de La Casa.
Música: Continúa dedicando tiempo a su faceta como cantante.
Este nuevo compromiso con el estudio del Periodismo parece ser el complemento ideal para dos perfiles que, tras su paso por el reality, han decidido que su lugar definitivo está frente a los micrófonos y las cámaras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario