Rompió el silencio Franco Deambrosi, el supuesto amante de la China Suárez: "Hay conexiones que no..."

En otro tramo del texto, el piloto reflexionó sobre el impacto que tuvo la situación y aseguró: “Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”. Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que muchos interpretaron como una posible referencia a la China Suárez. “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”, expresó.

"Mientras algunos intentan saber qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío", cerró, dejando más dudas que antes sobre su vínculo con la actriz.