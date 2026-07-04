Quién es Franco Deambrosi, el supuesto amante de la China Suárez
De acuerdo a lo revelado por Yanina Latorre, la China Suárez habría engañado a Mauro Icardi con el piloto de automovilismo. Todos los detalles.
Recientemente, un nuevo escándalo tuvo lugar entre Mauro Icardi, la China Suárez y Yanina Latorre. La evidente guerra entre ambas partes parece no tener fin y, luego de que la conductora sugiriera que la actriz engañó al futbolista con Franco Deambrosi, la expareja de Wanda Nara respondió con furia.
No obstante, todos los ojos se centraron en esta publicación de la siempre polémica Yanina y muchos comenzaron a preguntarse quién es el joven señalado como tercero en discordia entre la China Suárez e Icardi, pese a que ellos se esfuerzan por mostrarse como una pareja feliz.
Quién es Franco Deambrosi, el supuesto amante de la China Suárez
Franco Deambrosi es un piloto argentino de automovilismo de velocidad de 26 años, nacido en la localidad bonaerense de Ituzaingó.
Proviene de una familia con una fuerte tradición en el Turismo Carretera (es nieto del recordado Juan Manuel Deambrosi y sobrino de Gianni Deambrosi) y ha competido en categorías como el TC Pista Mouras, TC Pista Pick Up y TC Pista.
Recientemente se convirtió en el foco de atención de la prensa del espectáculo tras ser señalado por la periodista Yanina Latorre como el supuesto tercero en discordia en la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi. Tras el estallido del escándalo mediático y las especulaciones de que mantenía chats y un romance secreto con la actriz, Deambrosi rompió el silencio en sus redes sociales con un enigmático descargo.
Un descargo con más dudas que certezas: así se expresó Deambrosi sobre su vinculación a la China Suárez
Frente a la repercusión que tomó el tema y luego de que trascendieran esas declaraciones, Deambrosi optó por expresarse públicamente a través de un mensaje que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de interpretaciones.
“No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, escribió al comienzo de su publicación. Más adelante explicó: “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.
En otro tramo del texto, el piloto reflexionó sobre el impacto que tuvo la situación y aseguró: “Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”. Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que muchos interpretaron como una posible referencia a la China Suárez. “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”, expresó.
"Mientras algunos intentan saber qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío", cerró, dejando más dudas que antes sobre su vínculo con la actriz.
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