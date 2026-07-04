Quién es Franco Deambrosi, el supuesto amante de la China Suárez

Un descargo con más dudas que certezas: así se expresó Deambrosi sobre su vinculación a la China Suárez

Frente a la repercusión que tomó el tema y luego de que trascendieran esas declaraciones, Deambrosi optó por expresarse públicamente a través de un mensaje que rápidamente se viralizó y generó todo tipo de interpretaciones.

“No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, escribió al comienzo de su publicación. Más adelante explicó: “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.

En otro tramo del texto, el piloto reflexionó sobre el impacto que tuvo la situación y aseguró: “Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar”. Sin embargo, la frase que más repercusión generó fue la que muchos interpretaron como una posible referencia a la China Suárez. “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”, expresó.

"Mientras algunos intentan saber qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío", cerró, dejando más dudas que antes sobre su vínculo con la actriz.