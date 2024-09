El "accidente" que tuvo Virginia de GH en la alfombra azul de los Martín Fierro: qué le pasó

“Me tengo que ir”, dijo la actriz y Ansa le respondió: “¿Cómo que te tenés que ir? Esto recién empieza. Bueno, Virginia Demo me dejó hablando sola...”.

Qué le pasó a Virginia de GH en la en la alfombra azul de los Martín Fierro

A los pocos minutos, la ex participante volvió con un vestido color negro, tomándoselo con mucho humor lo que había ocurrido.

“A mí no me engañás, tenías puesto otro vestido”, le dijo Sol Pérez y Virginia respondió: “Ay sí, por qué te diste cuenta. Bueno, tuve un temita que nos pasa a las mujeres. Con la China me reí, estornudé y se me escapó un chorrito. Le pasa a todas las mujeres”.

Otro papelón ocurrió con Martín Ku, uno de los mejores jugadores de la edición 2023 de Gran Hermano, que quedó fuera de la ceremonia de los Martín Fierro.

“Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de esto. Pregunto nuevamente porque se había hecho un sorteo para ver quién entraba y no estaba mi nombre. Después pregunté de nuevo y al final no estoy invitado a la gala. Estoy invitado a la previa, pero no a la gala”, explicó el ex hermanito que llevaba puesto un smoking azul y moño.