El actor Juan Acosta recordó su vínculo con Antonio Gasalla: "Un gran maestro, aunque no daba clases"

Al preguntarle cómo definiría a Antonio Gasalla, sin titubear, Acosta expresó: "Fue alguien muy importante en mi vida, no solo artísticamente, porque además como persona me ha ayudado, he tenido siempre respuestas maravillosas él".

Y continuó recordando, casi como si le tocase hacer un monólogo hablando de la relación que lo unió a Gasalla: "Lo conozco hace cuarenta años, y fue mi primer casting profesional. Trabajamos en televisión, aunque parezca mentira, él arrancó en televisión conmigo y yo con él, porque él no hacía televisión".

El palacio de la risa.jpg

Y agregó: "Hicimos un ciclo de tres meses en Canal 7 y después volvió de España y armó ese gran elenco en el que estábamos todos felices porque imaginate... Juana Molina, Atilio Veronelli, Carlos Parrilla, Georgina Barbarrosa, éramos una banda, mucha gente que lo quería".

En este sentido, Acosta resaltó la marca que dejó Gasalla en el mundo del espectáculo: "Ha dejado un legado, un gran maestro aunque no daba clases. Si alguien hace reír a otra persona eso es algo muy importante, el tipo hizo reír”.

Finalmente, con profundo dolor, el actor dijo: "Un beso al cielo, te quiero Antonio".

antonio gasalla

Dolor en el espectáculo por la muerte de Antonio Gasalla

Gasalla había ingresado al Sanatorio Otamendi el 4 de marzo debido a complicaciones respiratorias derivadas de la neumonía. Durante su internación, estuvo en terapia intensiva y recibió un tratamiento intensivo con antibióticos.

Nacido el 9 de marzo de 1941 en Ramos Mejía, comenzó su carrera en los años 60 en el circuito de café-concert, donde brilló junto a figuras como Carlos Perciavalle. Su humor agudo y su capacidad para la sátira social lo catapultaron al éxito, consolidándolo como una estrella en televisión, cine y teatro.

A lo largo de su trayectoria, creó personajes entrañables que trascendieron el tiempo y se convirtieron en parte del acervo cultural argentino. Entre ellos, la abuela Soledad, Bárbara Don’t Worry y la inigualable Mamá Cora, personaje central de Esperando la carroza, que se convirtió en un clásico del cine nacional.

antonio gasalla

También brilló en la televisión con ciclos propios como El Palacio de la Risa y su participación en programas de Susana Giménez, donde sus sketches eran de los momentos más esperados por el público. Su carrera fue reconocida con numerosos premios, incluyendo Martín Fierro, Estrella de Mar y ACE, que destacaron su enorme contribución al arte y el entretenimiento.

En los últimos años, su estado de salud se había deteriorado, alejándolo de los escenarios y la vida pública. Sin embargo, su legado sigue intacto en la memoria de los argentinos, que lo recuerdan con el cariño y la admiración que supo ganarse a lo largo de su extensa carrera.