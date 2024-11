El amigo argentino de Liam Payne reveló cómo fueron los últimos minutos del músico

Roger" Nores negó este jueves haber abandonado al ex integrante de la banda One Direction en las horas previas a que la estrella pop cayera del balcón de la habitación del tercer piso, donde se alojaba. "Jamás abandoné a Liam; fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera", dijo Nores. "Había más de 15 personas en el lobby del hotel conversando y bromeando con él cuando me fui", detalló al diario Daily Mail.