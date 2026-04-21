"El amor mata la guerra": famosos participaron de una jornada especial por la paz
En el Rosedal de Palermo, personalidades del espectáculo y el deporte se reunieron en esta jornada especial.
En el marco del Rosedal, personalidades del espectáculo y el deporte participaron de una jornada especial para manifestarse a favor de la paz en una activación que propone el amor como respuesta a la guerra.
La jornada organizada por el empresario Nicolás Cuño incluyó una intervención de carteles con mensajes de esperanza, seguida de una meditación guiada por Beatriz Goyoaga, referente de la Organización Internacional (con más voluntarios del mundo), El Arte de Vivir.
De esta manera, actores y figuras de la televisión que intervinieron carteles con mensajes de esperanza, sumándose a la idea de que el amor es el acto más radical en contextos hostiles.
“Siempre creí que, a través de lo que uno hace, puede dar un mensaje transformador, de amor, que inicia en Argentina y se expande al mundo. ‘Love Kills War’ es nuestra forma de recordar que, incluso en los contextos más hostiles, el amor sigue siendo el acto más radical que existe”, expresó Cuño.
La propuesta buscó reafirmar la idea de interpretar la intersección entre moda, cultura e identidad, construyendo campañas que no solo comunican colecciones, sino también ideas: elegir el amor también es una forma de tomar posición.
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